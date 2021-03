Llama Rector a aspirantes a ingresar a la UAS a que culminen proceso de preinscripción

MAZATLÁN.- El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, hizo un llamado a los aspirantes a ingresar al nivel medio superior o superior de esta casa de estudios a que culminen el proceso de preinscripción lo más pronto posible, ya que algunas fichas no han sido pagadas y otras no han sido registradas en CENEVAL.

En conferencia de prensa con medios locales, Guerra Liera advirtió que entre el 26 y 27 de marzo se reunirá la Comisión Institucional de Admisión para efectuar un diagnóstico y definir de las fichas que se han asumido, cuántas no se han movido, ver a qué unidades académicas corresponden y si hay demanda aún en ellas, reofertarlas.

“Sumando al nivel medio superior y superior en total de 96 mil 375 fichas ofertadas se han tomado 56 mil 793, un avance del 60 por ciento, y aquí es importante algo, han sido pagadas 51 mil 875 fichas, hay que llamar la atención que de 51 mil 875 solo se han registrado en CENEVAL 11 mil 208, no han terminado el proceso, si pagan y no se registran en CENEVAL no van a tener la posibilidad de presentar el examen el 28 de mayo”, detalló el Rector.

Indicó que al momento del corte, la Comisión de Admisión lo que hace es una valoración, y las fichas que no se han movido se cancelan y pueden reofertarse si existe demanda en alguna de esas unidades académicas, así que el llamado es a terminar el procedimiento, entregar la documentación, mandarla en formato PDF a la unidad académica, y en el caso de los aspirantes a una licenciatura darse de alta en CENEVAL, quienes no se registren no podrán presentar el examen de admisión donde uno de los requisitos es presentar el pase de CENEVAL.

“Hoy tenemos en el nivel medio superior de 33 mil 75 fichas que se han ofrecido en todo el estado, hay 24 mil 164 que han sido tomadas por algún aspirante, o sea, un avance del 60 por ciento y todavía tenemos más de 15 mil fichas disponibles, en el nivel superior de 56 mil 685 fichas, han sido asignados 32 mil 629, un avance del 57.6 por ciento, tenemos todavía más de 24 mil fichas disponibles”, informó.

Señaló que 37 programas de licenciatura han agotado sus fichas y más de 25 programas tienen una demanda por encima del 70 por ciento, mientras que en bachillerato 15 planteles registran un avance superior al 80 por ciento.

El dirigente universitario agregó que en bachillerato la institución acordó el ingreso del 100 por ciento de los aspirantes, todos van a entrar siempre que cumplan con el procedimiento establecido, es decir, obtener una ficha, pagarla y entregar la documentación en formato PDF, de lo contrario quedarán fuera de la institución.

En esta conferencia de prensa el rector dio a conocer también que se han registrado 7 mil 790 trabajadores de un universo de poco más de 15 mil universitarios activos y jubilados en el Padrón de Vacunación del Personal Universitario para recibir la vacuna contra el COVID-19 que abrió la UAS el día de ayer.

Así mismo reiteró el llamado a tomar con mucha cordura el periodo vacacional de Semana Santa, a cuidarse y no asistir a lugares públicos, como las playas y otros centros recreativos, aún cuando la vacunación ya inició en la entidad, ya que el riesgo de contagio aún es muy alto.

Sobre el regreso a clases de manera presencial, insistió en que la condición de las universidades para volver a las aulas es que se cumpla con las tres “V”: que sea un regreso voluntario, que estén vacunados y que el semáforo epidemiológico esté en verde.

“Nosostros no pensamos regresar si hay la mínima posibilidad de contagio”, manifestó.

ES UN GRAN ACIERTO LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR: GUERRA LIERA

Para el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera la aprobación de la nueva Ley General de Educación Superior es un logro y un gran acierto porque se da el aval a la autonomía universitaria, lo que permite refrendar el auto normarse en las instituciones.

“Esto fortalece a la universidad pública, fortalece a la autonomía y les da la palabra y la herramienta a los universitarios, siempre dije que los cambios deberían venir desde adentro”, opinó.

Además, señaló que se ratifica la obligatoriedad y gratuidad en el ingreso al nivel superior para todos los que reúnan los requisitos que les solicite la institución correspondiente, el único problema, dijo, es que no quedó establecido de manera obligada el monto que debe darse o destinarse para cumplir al cien por ciento con la gratuidad, dichos recursos deberán entrar a discusión y aprobación cada año dentro de la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.