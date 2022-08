Llegarán 55 médicos de Cuba a Colima para atención en comunidades, anuncia presidente de México

Colima, Colima.- Tras la visita que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Colima, el mandatario confirmó que serán al menos 55 especialistas médicos provenientes de Cuba quienes serán contratados para atender en comunidades donde no existe servicio hospitalario las 24 horas del día.

“Van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba. Y ofrezco disculpas si no les gusta a algunos conservadores. Nada más les digo que la salud es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política y tenemos que salvar vidas”, refirió el originario de Macuspana, Tabasco.

La contratación de los galenos cubanos habría sido tras la convocatoria de especialistas nacionales para ocupar puestos en comunidades de alta marginación en todo el país, esto tras detectar que en estas zonas se carece de personal para atención integral durante todo el día y toda la semana.

“Para ser honestos y hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas”, admitió el mandatario que estuvo acompañado de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Asimismo, AMLO destacó que su administración busca la basificación de trabajadores del sector salud que hasta el momento se encuentran sin una garantía laboral, a pesar de que algunos ya llevan hasta 15 años laborando en alguno de los hospitales u oficinas del IMSS.

El presidente de México volverá a Colima a finales de año, cuando inaugure junto con la mandataria estatal y su similar de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el kilómetro y medio de tramo de la autopista transvolcánica que conecta a Manzanillo con Guadalajara y que inició las obras tras estar detenidas luego de alcanzar un acuerdo con ejidatarios de la zona.