Lluvia y granizo se prevé esta noche en México

Esta noche y madrugada, la onda tropical No. 10 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, se combinará con un canal de baja presión el cual se extenderá desde el norte hasta el occidente del país e interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, generando lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua; lluvias fuertes en Sinaloa, Michoacán y Guerrero, así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nayarit, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Durango y Zacatecas.

Mañana, la onda tropical No. 10 dejará de afectar al país, sin embargo, la onda tropical No. 11 se extenderá al sur de Guerrero y Michoacán y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico. Asimismo, se prevé que la onda tropical No. 12 se extienda al sureste de Chiapas.