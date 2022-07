¿Lo conoces? Joven busca a su familia; se perdió cuando era niño

Los Cabos, BCS.- Winder Ramírez Fuentes, de 26 años de edad, recurrió a las redes sociales para buscar a su familia biológica. Él asegura que se perdió cuando apenas tenía tres años de edad, por lo que no tiene recuerdos claros sobre su vida antes de ser rescatado por el DIF.

“Tengo muy pocos recuerdos, a los 3 años ingresé al DIF de Tlaxcala, ahí me registraron con mi actual nombre, no tengo certeza de que me llame así ni mis apellidos”, publicó el joven en Facebook.

Winder explicó en su publicación que luego de ser rescatado por el DIF de Tlaxcala ingresó a las ALDEAS INTANTILES S.O.S. en Tehuacan, Puebla, donde permaneció hasta cumplir la mayoría de edad.

“no sé absolutamente nada de ningún miembro de mi familia, sólo tengo lagunas mentales, los cuales son cultivos de mango petacon, cultivo de piña, cacao, me fascina mucho las zonas tropicales.”

“Tengo un recuerdo muy vagamente de una hermana, me acuerdo que me perdí y subí a un camión de los que le brillaba la lámina y el motor lo traía de en la parte trasera. Hay veces que pongo en duda mis lagunas mentales y es lo único que recuerdo, por más que intento acordarme de algo más, hasta la fecha no he podido”.

Junto a su historia, el joven publicó un par de fotos de sí mismo con la esperanza de que su verdadera familia o cualquier otra persona que pueda darle pistas sobre sus orígenes lo puedan identificar. En la primera se ve que es reciente, mientras la segunda es de cuando era un niño.

En la actualidad, Winder radica en el municipio de Cabos, Baja California Sur, y agradece cualquier tipo de ayuda que le puedan brindar sobre su familia biológica.