Lo que deben pagarte si trabajas el lunes 3 de febrero

México.- Se acerca febrero y con él el primer "mega puente" de 2020 por motivo del Día de la Constitución Mexicana, que si bien es el 5 de febrero, se adelantará al lunes 3 para extender los días de descanso a tres días.

Se trata del segundo día festivo del año, lo que significa que por disposición oficial no se trabaja ese día. Pero si ese no es tu caso y te han dicho que tendrás que presentarte a laborar, no te preocupes, que al menos tendrás el consuelo de ganar más dinero.

Y es que la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 74 que en caso de que un empleado sea requerido para laborar durante un día festivo oficial tendrán que recibir un 200% adicional como pago, es decir, que al final recibirá el triple por trabajar ese día.

Así que ya lo sabes, si te perderás el "mega puente" por tener que trabajar, no te desanimes, que al menos ganarás el triple de dinero.

Por ley, si trabajas un día festivo oficial, deben pagarte el doble además de tu pago normal del día. Foto temática: Pixabay

Aquí te dejamos la lista de los siguientes días festivos oficiales de este 2020 , donde por ley tampoco se trabaja (a menos que te paguen el triple):