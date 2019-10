Lo que está matando a los mexicanos no son las drogas

Culiacán, Sinaloa.- Para Alejandro Madrazo Lajous, en México es urgente legalizar las drogas. Su prohibición —aseguró— ha sido la justificación que han utilizado los presidentes, desde Felipe Calderón, hasta Andrés Manuel López Obrador, para militarizar la seguridad pública del país, cuando lo que se necesita son policías locales profesionales: «Llevamos creyendo que los militares nos van a dar una solución rápida trece años. Perdón, pero ya no fue rápida y no solo no fue la solución, fue peor el remedio que la enfermedad», aseguró Alejandro Madrazo en entrevista para EL DEBATE.

Como una paradoja, el profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y fundador del Programa de Política de Drogas en dicha institución agregó que la militarización de la seguridad pública en México ha provocado también la militarización de la delincuencia organizada, y, como prueba, indicó que bastan los hechos ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre: «Vimos a una delincuencia organizada que le está respondiendo al Estado mexicano con la sopa de su propio chocolate, con trabajo y operaciones que se asemejan a lo militar, y eso es algo que ha venido sucediendo desde que el Cártel del Golfo reclutó a los militares mexicanos para formar su guardia personal y su ejército privado que hoy conocemos como Los Zetas», sostuvo.

Sin cambios

Madrazo Lajous, quien ha sido un crítico de la Guardia Nacional, señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha realizado un cambio en la política de drogas, sino que, por lo contrario, ha trabajado en continuidad a un enfoque prohibicionista y estigmatizante, y —peor aún— ha continuado con la decisión y las prácticas de militarización como parte de la seguridad, sin significar realmente una estrategia.

Para el experto, la situación suscitada en Culiacán el pasado 17 de octubre también refleja un problema en el manejo de armas ilegales. Consideró que el país tiene mucho tiempo equivocando por completo el manejo de sus recursos. Puntualizó que el Estado debería ocuparse de detener que las armas estadounidenses lleguen a las fronteras mexicanas y no ocuparse en que las drogas colombianas no lleguen a Estados Unidos.

Alejandro Madrazo, profesor e investigador en el CIDE. Foto El Debate

El trabajo para Estados Unidos

«Nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos y nuestra capacidad de seguridad en hacer el trabajo de Estados Unidos de evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos, hemos sido omisos, negligentes, en evitar que las armas estadounidenses lleguen a territorio mexicano, y lo que está matando a mexicanos no son las drogas colombianas, son las armas estadounidenses», advirtió.

El experto en derecho por la Universidad de Yale consideró que es momento de que se resuelvan los problemas que verdaderamente afectan a los mexicanos, lo que incluye las armas, que con su incidencia han generado la peor epidemia de violencia vista desde la revolución, «a grado tal que se ha reducido la expectativa de vida de los mexicanos por los homicidios que han crecido, porque han crecido los homicidios por arma de fuego», comentó.

Por ello, el miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II destacó vía telefónica que es importante comenzar a separar la política de drogas de la política de seguridad. Destacó así la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero y algunos legisladores que busca despenalizar el uso de cannabis, lo que incluso puede abrir las puertas para pensar en legalizar, después, otro tipo de drogas: «Debemos continuar con la línea marcada por la ministra Olga Sánchez Cordero y avanzar con la regulación de las drogas, como política de drogas, o más bien como la decisión fundamental de que el Estado tome control de las drogas a través de la legalización y abandone el absurdo de la prohibición».

Intereses van contra la regularización

Al ser cuestionado sobre por qué aun existiendo la propuesta no se ha avanzado en la legalización de mariguana, el coordinador del Programa de Derecho a la Salud en CIDE declaró que existe una enrome resistencia y una actitud muy conservadora, sobre todo del sector de la salud, específicamente por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Tan es así —dijo— que dicha institución está actualmente en desacato judicial por no haber emitido el reglamento de mariguana medicinal. Advirtió que, igualmente, la no regularización de las drogas en el país se debe a la irresponsabilidad del Gobierno mexicano durante este sexenio y los anteriores.

En este sentido, comparó y cuestionó las decisiones de los legisladores, al destacar que en materia de seguridad todo el Gobierno ha apoyado y suscrito la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.

Pero ¿a quién le incomoda legalizar las drogas en el país? Según la respuesta de Alejandro Madrazo Lajous, ya se ha generado una red de intereses económicos con base en la prohibición. Los empresarios de cárceles, los cuerpos de Seguridad que han incrementando durante la guerra contra las drogas, podrían verse afectados: «Todos ellos se van a ver afectados. Hay intereses económicos muy arraigados en la prohibición que se han vuelto muy poderosos a lo largo de estos trece años, desde que Felipe Calderón inició su guerra contra las drogas».

Respecto a el operativo realizado por la autoridad en el cual se capturó a Ovidio Guzmán y posteriormente fue liberado, Alejandro Madrazo Lajous se limitó a opinar sobre una decisión operativa una vez que el operativo como tal ya estaba encaminado; sin embargo, dijo que es muy grave la imagen que proyecta el Gobierno mexicano de haber claudicado y de haber doblegado el Estado de derecho: «Pero no conozco los detalles de la decisión táctica, lo que sí me queda claro es que fue un error el haber lanzado el operativo como se lanzó, y ahí radica el error original, y en eso nos debemos de enfocar, no en la liberación», dijo.

Lejos de que el foco de atención sea la liberación, el experto subrayó que lo que se debería estar discutiendo es qué llevó a México a esa situación, que —reafirmó— ha sido la militarización.

¿Qué propuso Olga Sánchez Cordero?

El pasado 8 de noviembre del 2018, Olga Sánchez Cordero presentó como senadora con licencia una iniciativa de Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis. Antes de llegar como secretaría de Gobernación, detalló en entrevista para El Universal que la propuesta incluye que mediante un instituto regulador el Estado tenga la rectoría absoluta sobre la siembra, el cultivo, la cosecha, la producción, el etiquetado, el empaquetado, la promoción, la publicidad, el patrocinio, el transporte, la distribución, la venta y la comercialización de cualquier forma del cannabis y sus derivados.

A casi un año después y frente al estancamiento de la propuesta, la diputada independiente Ana Lucía Riojas sorprendió a todos en la Cámara al regalarle un «porro» de mariguana a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, con la intención de recordarle su propuesta para la legalización del consumo de drogas en el país.

Suprema corte

El pasado 14 de agosto, luego de otorgar un amparo a un menor de edad con epilepsia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo máximo de seis meses a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para emitir un reglamento para el uso, la producción y el comercio del cannabis con fines medicinales.

El perfi

Nombre: Alejandro Madrazo Lajous

Profesión: doctor en Derecho

Trayectoria: estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el ITAM, y posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado, ambos en Derecho, por la Universidad de Yale. Es profesor-investigador de tiempo completo del CIDE, donde fundó y coordinó el Programa Interdisciplinario de Política de Drogas en su Sede Región Centro entre 2011 y 2017, así como el Programa de Derecho a la Salud, este último de la División de Estudios Jurídicos entre 2009 y 2017. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y miembro del consejo Sociedad Internacional para el Estudio de Política de Droga (ISSDP).