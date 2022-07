“Lo único que les pido es que me entreguen a mi hija”: familiares buscan a Rosaura Samantha

Morelia, Michoacán.- Rosaura Samantha Luna Sosa es originaria de Michoacán y desapareció en León, el 8 de julio, por lo que desde entonces la madre de la joven, Margarita Luna, la ha buscado en ambos estados.

“Lo único que les pido es que me entreguen a mi hija, viva o muerta, no me la dejaran aventada, allá tirada, que hiciera algo por buscarla, estuviera como estuviera, pero el chiste es tenerla allá aquí”, pidió Margarita.

Sin embargo asegura que las autoridades michoacanas han sido omisas y le aconsejaron ir a León a buscar a su hija en la Semefo a pesar del peligro de esto.

“Estoy decepcionada porque yo levanté la demanda (...) le dije a uno de los agentes que 'si hay necesidad de ir a León, voy', me dijo ‘sí estaría bien, sirve que revisa la Semefo y pone una demanda más directa’, ahí voy yo a León el jueves y allá me dijeron ‘señora, cómo es posible que no me han mandado una colaboración para nosotros empezar a buscar’”, cuenta Margarita.

Resaltó que la Fiscalía de Michoacán entrevistó a su otra hija ayer, por lo que ella se enteró que recién mandaron la colaboración.

“Nos han dado trabas. Allá en León estaban esperando la colaboración para empezar a investigar, luego me dijeron que yo no tenía nada que ir a León, que si yo no sabía en el riesgo en el que yo me encontraba yendo a buscar a mi hija a la última localización, que no sabíamos porque estaba la desaparición y yo todavía metiendome a la boca del lobo, me dijeron en León”, aseguró Margarita.

Contó que al preguntarles en Fiscalía de Michoacán cuándo enviarían el documento de colaboración a Guanajuato, respondieron ‘en eso estamos'.

La madre de Rosaura, Margarita Sosa, convoca a una manifestación el lunes 18 de julio a las 5:00 de la tarde en Las Tarascas en Morelia, esto debido a la inacción de las autoridades en la investigación de la desaparición de la joven.

Margarita cuenta que su hija suele viajar mucho pero siempre le avisa donde está, además de ser muy activa en redes sociales y estar al pendiente de cómo está su hija pequeña de dos años, por lo que al darse cuenta que desde el viernes no hizo nada de lo anterior, puso una denuncia por la desaparición de su hija.

La madre, hermana e hija de Rosaura Samantha esperan el regreso de la joven.