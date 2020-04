López Obrador evalúa indulto a reos ante Covid-19 

Ciudad de México.-El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador analiza medidas de preliberación de reos y de indulto, para evitar más riesgos de contagios por Covid-19, aplicando lo que sería adicional a la Ley de Amnistía que se busca aprobar el lunes en la Cámara alta.

"En el mundo se están dando estas decisiones legislativas o ejecutivas. Les quiero decir que incluso, conversando con el Presidente de la República, en días pasados, al mismo tiempo de los actos del Poder Legislativo, el Ejecutivo también estará haciendo sus valoraciones para preliberar de acuerdo con la Ley de Ejecución de Sanciones, que está vigente.

De ser aprovado, Amlo podra liberar a reos para evitar la propagación de Covid-19 en penales/El debate

"También puede proceder al indulto, es una facultad que tiene el Presidente de la República, que la Constitución le concede", indicó el senador Monreal en conferencia de prensa remota.

Destacó que estas dos vías, el indulto y la preliberación, más la Ley de Amnistía, les parece lo correcto.

"Es un asunto que a muchos no les convence, nosotros respetamos las opiniones, nosotros creemos que por salud pública, para evitar contagios, por derechos.

Precisó que en especial se busca ayudar a personas mayores de 65 años que están postradas en sus celdas o tienen alguna enfermedad de riesgo, así como a mujeres que hayan sido enganchadas.

"No van a salir a delinquir", afirmó.

Destacó que por la Ley de Amnistía se prevé beneficiar a 5 mil o 6 mil personas que reúnan las características de que no hayan cometido delitos graves, que estén por primera vez en prisión y el delito cometido haya sido sin violencia ni con armas de fuego.

Aseguró que por preliberación federal se podría beneficiar a otras mil 500 personas o dos mil.

Sobre el indulto, señaló que no tiene estación alguna de cifras o casos que esté considerando el Presidente.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció que la ausencia de los legisladores de Oposición le complicará al bloque mayoritario lograr el quórum necesario para sesionar, pues se necesita la mitad más uno de los 128 senadores.

Advirtió que hay dificultades para el traslado de los legisladores desde sus lugares de origen a la Ciudad de México, por la lejanía y la falta de vuelos.

Además, no podrán asistir aquellos senadores que estén en el grupo de riesgo por el Covid-19.

"La ausencia de los cuatro, lo digo con toda honestidad, PRD, PRI, PAN y MC, los cuatro, si se ausentan, nos hacen difícil lograr el quórum.

"Si en condiciones normales nos complicamos para lograr el quórum, imagínense en emergencias, donde tenemos problemas de traslado, donde no hay boletos de avión, donde las líneas aéreas han suspendido, donde hay personas mayores de 60 años, que tienen cuidados intensivos o cuidados en su salud, es decir, no está fácil para mí, como coordinador del grupo parlamentario, y no estoy obligado a lo imposible", justificó.

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el País, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) liberó a mil 894 reos de distintas cárceles de la entidad/Reforma

Agregó que él mismo hace el esfuerzo de mantener la sana distancia y de permanecer en su hogar para no correr riesgos.

"Me gustaría que sí se aprobara (la ley) por las razones que ya les expliqué, ojalá y pusiéramos de por medio el interés de la población más vulnerable, aunque nuestro riesgo también sea real", expuso.