López Obrador: gobiernos de Alianza Federalista reciben 30.46% de las participaciones federales

Ciudad de México.- En México, de enero a septiembre de este año, se han entregado un total de 646 mil 514 millones con 500 mil pesos en participaciones federales, de los cuales el 30.46 por ciento (30.46%) han sido destinados a los 10 estados que encabezan los gobernadores que integran la Alianza Federalista, esto de acuerdo a la informó que hoy dio el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El reporte contable que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que hoy fue presentado en la conferencia de prensa La Mañanera, muestra que entre el dinero entregado a los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas se suma un monto de 196 mil 954 millones con 400 mil pesos.

A nivel nacional, el estado que más participaciones recibe es el Estado de México con un monto de 88 mil 100 millones y 700 mil pesos, seguido de Ciudad de México con 67 mil 303 millones con 200 mil pesos y en tercer lugar se encuentra Jalisco, estado que ha recibido 42 mil 565 millones con 300 mil pesos. En contraparte, Colima es el estado que ha recibido el monto más bajo: 4 mil 737 millones con 100 pesos.

En cuanto a los 10 estados que conforman la Alianza Federalista, AMLO mencionó una a una las cantidades de dinero que se les ha hecho llegar, de manera puntual, a lo largo del presente año.

Dijo López Obrador luego de mostrar la tabla que incluía el total de participaciones federales otorgadas a cada uno de los 32 estados de la República Mexicana.

AMLO también pidió a los mandatarios estatales encausar sus peticiones con las autoridades competentes y solicitó no inmiscuirlo a él en temas que catalogó como electorales.

"Es muy injusto que se utilice un asunto de este tipo con propósitos electorales al decir no nos está dando la Federación lo que nos corresponde o queremos más y el Presidente no quiere... Primero, que esto es lo que está en el presupuesto, segundo hay una fórmula de distribución, tenemos que ajustarnos al marco legal. ¿No nos gusta cómo está distribuido el presupuesto?, pues lo que sigue es hacer una reforma"

Explicó el presidente e incluso les recordó a los gobernadores que la actual reforma, de la que hoy se quejan, fue aprobada en 2007 por algunos de ellos, acción que catalogó como "muy incongruente, poco serio".

El creador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también les sugiró a los miembros de la Alianza Federalista una fórmula que dijo les permitirá contar con más dinero y por consecuencia apoyar mejor al pueblo.

"Nosotros (Gobierno Federal) tenemos una fórmula que nos ha funcionado y esa fórmula consiste en no permitir la corrupción y ahorrar, en no permitir los lujos en el gobierno y ahorrar, y todo lo que se ahorre se le destina al pueblo, sin intermediarios"

Respecto a las cartas que han emitido en numerosas ocasiones los miembros de la Alianza Federalista solicitando ser atendidos de manera presencial por el dirigente nacional, siendo la última emitida en redes sociales este lunes, el presidente de México dijo: "no la he recibido", sin embargo, dijo que siempre ha dado la instrucción de que los gobernadores sean atendidos, ya sea por el secretario de Hacienda y Crédito Público o por la secretaria de Gobernación.

Finalmente, López Obrador pidió a los mandatarios de la Alianza Federalista respetarle a él y a la embestidura presidencial, pues dice "me han faltado el respeto" y argumentó que por ello también ha decidido mantener una sana distancia entre ambas partes para evitar dar "un espectáculo".

"Ese es el caso, que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos, que haya respeto y también libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, ¡No! Que se expresen, que se manifiestan, porque yo también voy a ejercer ese derecho".