Lorena Alfaro, presidenta de Irapuato, Guanajuato, destituye a director de Seguridad Pública

Irapuato, Guanajuato.- Después de la marcha organizada por colectivos feministas de Irapuato como protesta contra la violencia que viven las mujeres en Guanajuato y en México, realizada el pasado primero de mayo, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, decidió destituir del cargo de director de Seguridad Pública a Rubén Omar Jaramillo Mariscal.

El lugar del ex director de seguridad será ocupado por J. Reyes Méndez Jiménez. La alcaldesa hizo hincapié públicamente sobre que su gobierno no tolerará actos de violencia en contra de nadie, y que no ha permitido que no se lleven a cabo las manifestaciones dijo que estás seguirán realizándose y que la libertad de expresión no será coartada, la presidenta comunicó el porqué de su decisión de hacer un cambio en la Secretaria de Seguridad Pública.

Lee más: Tamalero se defiende de un asalto con la tapa de olla de los tamales

"He decidido remover de su cargo al director general de la Policía Municipal, reitero mi compromiso de ser un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas que impulsa un diálogo respetuoso entre las autoridades y la ciudadanía poniendo en el centro a las mujeres y a sus derechos, mi gobierno continuará con el firme compromiso de realizar acciones que promuevan la cultura de la paz”, informó la alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro García.

La presidenta indicó que la seguridad en Irapuato, no se manejará a favor de la violencia ni el mal uso de la fuerza pública. Así mismo indicó que nadie de la corporación tiene el derecho de cometer acuso hacia ningún ciudadano.

Estás son palabras dichas por la presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato esta tarde:

El hecho de que Rubén Omar Jaramillo Mariscal ya no esté en el puesto que desempeña es un ejemplo de que todas las decisiones que violen la ley deben ser sancionadas, así lo dijo Lorena Alfaro.