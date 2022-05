Loret de Mola envía mensaje por asesinato de Luis Enrique Ramírez, periodista de El Debate

México.- El comunicador Carlos Loret de Mola se pronunció al respecto sobre el asesinato del periodista sinaloense, Luis Enrique Ramírez Ramos, el cual fue encontrado sin vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante la mañana de este jueves.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola, compartió su opinión sobre el asesinato del periodista de El Debate, Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue localizado sin vida y envuelto en plástico, durante la mañana de este jueves al sur de la ciudad de Culiacán.

"La realidad de este país. Solidaridad con sus compañeros, amigos y familiares", escribió Loret de Mola en su cuenta de Twitter junto con la nota del asesinato de nuestro compañero Luis Enrique.

Leer más: Fiscalía de Sinaloa revela cómo fue asesinado el periodista Luis Enrique Ramírez

Publicación de Loret de Mola/Foto: Captura de pantalla

Asesinato del periodista Luis Enrique Félix Ramírez Ramos

El día miércoles, alrededor de las tres de la mañana, el periodista Lusi Enrque salió de su casa y ya no volvió, fue hasta la mañana de este jueves, 05 de mayo, que su cuerpo fue localizado en un terreno baldío sobre la carretera México 15, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así lo reveló la Fiscalía del Estado.

De acuerdo a la Fiscal, el cuerpo del periodista presentaba golpes en la cabeza, mismos que le causaron la muerte, cabe señalar, que, al momento del hallazgo, el cuerpo estaba envuelto en plástico.

Leer más: Luis Enrique desapareció el miércoles y su familia no reportó su desaparición: Fiscalía de Sinaloa

Las autoridades también revelaron que el periodista no tenía amenazas, o por lo menos ellos no estaban enterados, así mismo dijeron que los familiares no reportaron la desaparición.