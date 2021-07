Los cuatro fantásticos michoacanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Morelia, Michoacán.- Michoacán hará presencia con dos destacados deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, luego que fuera suspendido un año a causa de la pandemia.

La participación de nacidos en Michoacán también galardonarán en Tokio 2020, ellos son los futbolistas Luis Ángel Malagón de Zamora y Érick Aguirre, de La Ruana, y; el marchista Isaac Palma, oriundo de Zitácuaroy la árbitro asistente Enedina Caudillo, nacida en Parácuaro.

Aquí te contamos un poco de la y los deportistas.

Ángel Malagón

Ángel Malagón nació en el municipio de Zamora en 1997, iniciando en el futbol en las fuerzas básicas de Santos Laguna para el 2014 llegó al entones Monarcas Morelia debutando a nivel profesional en el año 2016 en la Copa MX ante Necaxa y en Primera División en 2019 frente a Puebla.

Ya con Monarcas Morelia defendió el arco en más de 12 partidos y en el año 2020 pasó a los Rayos del Necaxa, club con el que ha destacado por sus buenas participaciones.

Además, Ángel Malagón consiguió medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2019 en la categorñia menores de la Selección Mexicana de Futbol.

Debutó también en el PreOlímpico de Concacaf, evento donde el Tri consiguió su boleto a Tokio 2020 y en el que el portero michoacano fue titular, pero en la final sufrió una lesión que lo alejó meses de las canchas.

Luego de superar la lesión, el arquero michoacano entró en la convocatoria final para Tokio 2020, en la que completa la tercia de porteros junto con Guillermo Ochoa y Sebastián Jurado.

Erick Aguirre

Por su parte, el nacido en la Ruana Erick Aguirre es otro jugador michoacano que estará con el Tri en estos Juegos Olímpicos, competencia en el que Aguirre ya tiene experiencia al formar parte del combinado mexicano que participó en Río 2016, cuando tenía 19 años.

El jugador debutó con Monarcas Morelia en 2014 cuando sólo tenía 17 años y 2016 pasó a los Tuzos del Pachuca, club con el que logró un título de la Liga de Campeones de Concacaf en el 2016-2017 y un tercer lugar en el Mundial de Clubes en 2017.

El mediocampista michoacano ha destacado en selecciones menores, pues fue subcampeón mundial en la Copa del Mundo de Emiratos Árabes en el 2013, así como fue campeón y capitán con el Tri en el Preolímpico de Concacaf con el que obtuvieron el boleto a los Juegos Olímpicos.

Aguirre recientemente firmó con los Rayados de Monterrey en la Liga MX, previo a viajar a Tokio.

Isaac Palma

Nacido en Zitácuaro, Michoacán, el marchista Isaac Palma participará en la competencia de 50 kilómetros, siendo la primera y última vez que compita en los 50 kilómetros, 30 más de los que son su especialidad.

La especialidad del deportista son los 20 kilómetros y con esta distancia participó en Londres 2012.

En entrevista para la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Isaac Palma dijo que incursionar en los 50 kilómetros, luego de estar acostumbrado a los 20, es un nuevo reto, pero aseguró estar capacitado para trascender en Tokio 2020.

Estoy honrado, pero a la vez un poco triste porque es una prueba legendaria en la marcha y en el deporte mexicano, la cual ha dado importantes medallas, ya no se va a volver a caminar como prueba oficial, ahora será de 35 kilómetros, pero me siento muy feliz por ser partícipe de esta última edición de la prueba, eso también me motiva a hacer una participación trascendente en Tokio”.

Enedina Caudillo

Enedina Caudillo forma parte de los 50 asistentes que participan en los Juegos Olímpicos y ya debutó en el partido femenil de Australia contra Nueva Zelanda. Esta será su segunda intervención en unos juegos, pues en Río 2012 asistió en la semifinal.

La michoacana ejerce como árbitro asistente desde 2005, cuando debutó en la Liga TDP.

Además, ha tenido una amplia participación dentro del arbitraje en la Liga Premier, ASCENSO MX, Torneos de Fuerzas Básicas de la LIGA MX Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, LIGA MX Femenil, Copa MX y LIGA MX.

Ha participado en Copas Mundiales Femeninas Sub-17, en Costa Rica 2014 y Uruguay 2018; en Japón 2012; Copas Mundiales, en Canadá 2015 y Francia 2019; Juegos Olímpicos Río 2016; Eliminatorias femeninas de la Concacaf Mayor, Sub-20 y Sub-17.

La también licenciada en psicología educativa, porta el Gafete de FIFA desde 2009. En el futbol varonil de la Liga MX participó en un partido de Pumas contra América; también intervino en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20 Japón 2012.

