'Los dejaron morir, no llegaron con el oxígeno', Catalina, esposa de José, quien murió en IMSS de Tula

Hidalgo.- A las 2:00 de la madrugada, con el aguacero encima que desbordó el Río Tula, Catalina García salió de Tepeji del Río, consiguió un concentrador de oxígeno, llegó a la zona inundada, logró subirse a una lancha y entró, una hora más tarde, al hospital 5 del IMSS, donde su esposo convalecía por Covid-19.

"Si yo llegué, ¿por qué no pudieron llegar alguien más? Nadie hizo caso del oxígeno que estaban solicitando todos, por eso fallecieron", contó, afuera de las funerarias Tepeyac, donde se encontraba el cuerpo de su esposo, José Manuel Hernández Gante.

"No les quisieron ayudar, los dejaron morir ahí, nadie hizo nada".

Antes de que fallaran los servicios de telecomunicaciones, su esposo le llamó y le dijo que le hacía falta oxígeno, por lo que emprendió su travesía, pero sin energía eléctrica fue inútil su esfuerzo por llevar el concentrador de oxígeno.

"Yo no entiendo por qué no llegaron con el oxígeno a tiempo", cuestionó de nuevo. "No pude hacer más por él".

José Manuel llevaba diez días hospitalizado en el área de atención a pacientes con Covid-19, y aunque estaba grave su estado de salud era estable.

Catalina aseguró que su esposo, quien vendía pollos, era de los pacientes con más ganas de vivir, con apenas 30 años de edad.

Para ella, no era complicado prever la situación de riesgo que finalmente llevó a la inundación del hospital.

"No sé si no medían las consecuencias o la magnitud del problema, si sabían que se estaba metiendo el agua, por qué no hicieron nada, por qué no se movieron desde el principio, por qué no previnieron", reclamó.

"(Quiero) que se haga justicia, porque más que ir por él porque les faltaba oxígeno, fue negligencia porque no hicieron nada".

Una vez que entró al hospital del IMSS de Tula para tratar de ayudar a su esposo, Catalina ya no salió del edificio hasta que los cuerpos de seguridad vaciaron el inmueble.

Durante ese tiempo, ella pudo hablar con otros pacientes de Covid-19.

"Me dijeron que los sacaron de abajo cuando el agua ya les llegaba al cuello, que cuando se empezó a inundar no hicieron nada, sólo les decían 'levante los pies, no va a pasar nada, aquí no se inunda'", narró.

"¿Por qué no empezaron a ayudarlos desde antes si sabían que algo así podía pasar?".

Catalina García y José Manuel Hernández Gante tienen tres hijos, de 10, 9 y 7 años.

Sobre este caso, Gabriela Paredes, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, dijo que se está averiguando qué fue lo que pasó.

"Pero yo creo que es importante valorar lo que hizo el personal de salud, salvaron muchas vidas, yo creo que no se vale que no valoricemos esto que hizo el personal de salud", dijo.

En tanto, Fernando López, titular de la delegación Hidalgo, culpó a la naturaleza. "Es una situación ajena a nosotros, de la naturaleza".