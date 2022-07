Los mejores tacos del mundo son mexicanos y están en Rosarito, Baja California

Baja California.- El sitio web especializado en comida, denominado Taste Atlas, catalogó a Los Tacos El Yaqui no los mejores de México, sino del mundo, los cuales se encuentran en el municipio de Rosarito.

Hoy por la tarde, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a través de sus redes sociales felicitó la mención de la revista especializada: “En Baja California tenemos la mejor comida de México, esto lo comentan los visitantes que llegan a nuestro estado y en la comida callejera ni se diga. Hoy la felicitación va para los riquísimos Tacos el Yaqui, Tacos el Poblano, Taquería el Poblano y Asadero Acatlán de Juárez, porque #TasteAtlas los reconoce como “Los mejores tacos del mundo”… ¿Ya los probaron? Platíquenme cuáles son sus favoritos...”

De acuerdo a lo publicado por el medio San Diego Red, la distinción en parte se dio por la recomendación de 12 críticos en Taste Atlas, donde uno de ellos comentó: “Esta es una delicia bastante común en Baja California, pero no hay nada común en la carne asada de un puesto de tacos en la playa de Rosarito llamado “Tacos El Yaqui”.

Así como su slogan lo dice, su dueño llama a sus tacos “perrones”, pero no es algo que don Felipe Núñez, su propietario, se le haya ocurrido, sino que en sus inicios, justo en el mes de mayo de 1984, un cliente llegó y le pidió un taco que tuviera de todo, así lo hizo y le dijo: “están bien perrones”, y desde entonces adoptó el nombre. Ese cliente aún visita su taquería.

El negocio Tacos El Yaqui Perrones se ubica avenida Mar del Norte 115, colonia Centro, número 22710, en Rosarito, y desde aplica la misma fórmula, que es un taco de carne asada (arrachera) con leña de encino, con tortillas de harina hechas a mano, queso, verdura, salsa especial, cilantro y frijoles de la hoya.

En entrevista que ha dado a distintos medios, don Felipe ha aclarado que muchos creen que su taquería El Yaqui se llama así porque piensan que es yaqui, originario de Sonora, pero les aclara que no: “soy orgullosamente de Zacatecas, yo llegué de mi tierra con la intención de todo ser humano, de ir a Estados Unidos, hacer dinero, regresar a su tierra, casarse en su tierra... no me fui a Estados Unidos, no hice dinero y no me fui a casar a mi tierra, me fui a casar aquí en Rosarito”, lo comenta con alegría.

“Ya vamos como 30 años como cuchillo de palo, no cortamos, pero cómo damos lata”, comentó sonriendo don Felipe en una entrevista colgada en redes sociales.

Así que si usted quiere probar los mejores tacos del mundo no busque ir a algún país del extranjero, prepárese y acude a la taquería El Yaqui, con don Felipe Núñez, quien casi lleva tres décadas atendiendo su negocio, hoy en día junto a su hijo.