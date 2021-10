“Los minutos negros”, un largometraje policiaco dirigido por Mario Muñoz, se estrena en el FICM

Morelia, Michoacán.- “Un día le preguntaron a Stephen King, ‘Oiga señor, ¿por qué elige siempre contar esas historias?’, y él contestó ‘¡y quién dice que elijo!’. Me parece muy cierto. Hay cosas que no se eligen…”

Mario Muñoz estrenó su película “Los minutos negros”, en la décimo novena edición del Festival de Cine de Morelia, donde compartió para Debate los detalles del cosquilleo que animó su inspiración para realizar el filme que le llevó 10 años.

Inspirada en la novela del escritor Martín Solares, el director se confesó atrapado por la historia desde el principio, por lo que no dudó en llevar a la pantalla grande su pasión por la literatura y el cine.

Después de haber hecho “Bajo la sal”, presentada también en el FCIM, el director dijo haber deseado una historia mucho más mexicana, y sintió que la novela de Solares tenía todo el material para poder hacer eso.

“Primero, me movió mi amor a la literatura, a la literatura muy bien escrita como está este libro. Porque es de una complejidad y de un humor y de una crudeza… y eso, de entrada, me atrapó”.

“Segundo, el primer libro que me compré con mi dinero fue el de Las Aventuras de Sherlock Holmes cuando tenía 14 años. Entonces, la literatura de detectives es algo que está en mí desde chavito, ¿por qué?, no lo sé, y tercero; el género cinematográfico es algo que me atrae muchísimo”.

“Los minutos negros” cuenta la vida de un hombre que busca ser policía durante los años 70, en algún un rincón de este país, sin embargo, al sumarse a la investigación de un asesino serial, descubre lo complicado que es ir tras la justicia, cuando el mismo mal está adentro.

Corrupción, feminicidios y violencia contra periodistas, son algunos de los temas que el director consideró en el filme para “conectar con la realidad”.

“No es sólo es una carta de amor al cine, hay que hablar sobre la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los periodistas, la corrupción y la justicia que está pagada al mejor postor”.

La obra, confesó, es una visión compartida junto a Martín Solares, con quien trabajó los últimos diez años y quien se dijo asombrado por la proyección de los personajes que realizó Muñoz.

“Uno no imagina los rostros de sus personajes con tanta nitidez como lo hacen los cineastas. Y cuando vi la imagen del chacal y la del comisario de policía, no pude del asombro y el placer que me causa ver esa película. Comúnmente siempre nos molestamos por las adaptaciones, pero esta ves es imposible”, dijo el escritor.

Finalmente, Solares y Muñoz compartieron que ya se encuentran trabajando en algo completamente nuevo, basado también en una novela fantástica del escritor. Por lo que, comentaron entre bromas, esperan no tardar otros 10 años.

En el reparto de “Los minutos negros” desfilan los nombres del Carlos Aragón (Travolta), Enrique Arreola (Romero), Sofía Espinosa (La Chilanga), Waldo Facco (El Chacal), Kristyan Ferrer (El Macetón) y Pedro Hernández (Chuy).

Además de Héctor Holten (Lucilo Rivas), Mauricio Isaac, (Agente Calatrava), Leonardo Ortizgris (Vicente Rangel), Juan Carlos Remolina (Agente Rogrñiguez), Tiaré Scanda (Lolita), José Sefami (comandante García) y Paloma Woolrich (Doctora Ridaura).

“Los minutos negros”, de Mario Muñoz, es parte de la sección de largometraje mexicano del FICM 2021 y fue estrenado este 28 de octubre. Además, tendrá presencia en la Selección Oficial del Mórbido Film Fest 2021 el 31 del mismo mes.