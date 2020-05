Los temores aumentan a media que Covid-19 afecta a la Ciudad de México

Ciudad de México - Una estación de lavado de manos y letreros de color amarillo brillante que advierten de un área de “alta infección” ahora saludan el constante flujo de rumores en la entrada del cementerio de San Nicolás Tolentino en un vecindario de clase trabajadora de esta extensa metrópolis. .

Las funerarias y los crematorios en Iztapalapa, un distrito de 2 millones de personas, trabajan día y noche para controlar el creciente número de muertos en el rincón más afectado de la capital. El jueves, México experimentó su mayor aumento de un día en casos confirmados, con casi 2,000 nuevas infecciones en todo el país, lo que representa un aumento del 7,2% en comparación con el miércoles. Las muertes se acercaban a la marca de 3.000.

los trabajadores de ambulancia descargan a un paciente en un hospital público que trata a personas con sospecha de COVID-19, en Iztapalapa, Ciudad de México/AP

Crece la preocupación de que los mensajes mixtos sobre la gravedad de la pandemia del presidente de México y la aplicación laxa del distanciamiento social se manifiesten en lo que podría ser un avance aterrador a medida que las infecciones comienzan a aumentar en la Ciudad de México y sus suburbios, donde viven cerca de 20 millones de personas barrios, atascos de trenes y autobuses, ir de compras a mercados abarrotados y agruparse en puestos de comida callejeros.

En una mañana reciente, Rafael Hernández, que ha vendido tacos en la entrada del cementerio durante 40 años, dijo que un día promedio antes de la pandemia podría haber cinco o seis rumores más allá de su puesto. "Hoy ha habido 10 en una hora", dijo.

Rafael Herrera dijo que en sus 25 años trabajando en el crematorio de al lado nunca había visto algo así. Han tenido que agregar otro turno, y las funerarias piden crematorios como el suyo para que sus hornos funcionen las 24 horas del día, como la Ciudad de México recomienda y paga por las cremaciones de las víctimas de coronavirus.

"No podemos seguir el ritmo", dijo Herrera. "Estamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta la medianoche".

Detrás de esa creciente demanda hay tragedias personales. Las personas se enferman, mueren y son cremadas a menudo antes de que las familias reciban los resultados de las pruebas, si es que llegan.

Erika, una abogada de 42 años, perdió a su madre hace dos semanas, su hermano está en un respirador y su esposo ingresó el lunes en el hospital quejándose de dificultad para respirar. Su madre, que era diabética, murió dos días después de comenzar a sentirse enferma y fue incinerada antes de que se realizara una prueba de coronavirus. Su certificado de defunción enumera "insuficiencia respiratoria, neumonía atípica, probablemente COVID-19".

"Lo más cruel de todo esto es no poder honrar o acompañar a tu pariente", dijo Erika, refiriéndose a las reuniones tradicionales en hogares que atraen a docenas o cientos de personas.

Las mujeres esperan afuera del cementerio y crematorio de San Nicolás Tolentino que tiene puertas cubiertas con letreros que dicen "¡Cuidado! Estás entrando en una zona de alto contagio!

Ella está esperando los resultados de las pruebas de su hermano.

"Creo que lo que me está pasando le está pasando a muchas familias", dijo Erika, quien no dio su apellido porque es una abogada defensora y temía las repercusiones. Ella culpó a la falta de información temprana del gobierno, diciendo que si la familia hubiera sabido que su madre tenía el virus, habrían tomado más precauciones. La familia entró en pánico después de la muerte de su madre, pero aparte de su hermano no ha podido hacerse la prueba y lucha por obtener información sobre familiares hospitalizados.

“Mi padre está devastado. No duerme por mi hermano. No duerme porque su esposa acaba de morir. Y ayer, en el momento en que admitieron a mi esposo, hubo tres muertes ”, dijo. Su padre fue llevado de urgencia al hospital el miércoles con fiebre, pero luego fue dado de alta.

En la Ciudad de México, hay más de 7,500 casos positivos y más de 600 muertes, aproximadamente una cuarta parte del total nacional, aunque las autoridades de salud reconocen que el número real de infecciones es muchas veces mayor.

Y las autoridades y los expertos coinciden en que lo peor está por venir.

"Tenemos que prepararnos para la parte más difícil y fea", dijo el Dr. Mauricio Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habrá más hospitales llenos al máximo y más muertes.

Rodríguez dijo que había cierta "esquizofrenia" en los mensajes políticos, porque al mismo tiempo que el gobierno insta a las personas a prepararse para el pico de la epidemia, están hablando de medidas relajantes para satisfacer a los sectores económicos.

Sin embargo, enfatizó que desde una perspectiva de salud pública, es crucial ahora que las personas en las áreas más afectadas, la zona metropolitana de la capital entre ellas, permanezcan adentro y se aíslen si tienen síntomas. Recordó a las personas que el virus puede enfermar gravemente a alguien en muy poco tiempo y con los hospitales abrumados puede que no haya ningún lugar para llevarlos.

México tiene pruebas extremadamente limitadas en comparación con otros países, lo que hace que los expertos crean que las infecciones del país son mucho más altas. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo recientemente que la ciudad estaba realizando solo unas 700 pruebas por día. El gobierno ha defendido sus pruebas limitadas de solo personas que cumplen con una lista de criterios, pero ha dejado a un número creciente de familias inseguras de lo que mató a sus seres queridos.

Un trabajador del hospital grita un nombre desde la puerta, mientras familiares de pacientes hospitalizados esperan afuera con la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos/AP

El hijo de Guadalupe Gutiérrez, de 38 años, Gabriel Ulises Martínez, fue incinerado esta semana con la familia aún sin saber de qué murió. Ella dijo que estuvo hospitalizado durante 11 días con problemas cardíacos y síntomas similares a la gripe, pero se les aconsejó que lo incineraran porque podría haber tenido coronavirus.