Luis Aarón desapareció hace 4 días de la casa de su abuela

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El pequeño Luis Aarón se encuentra desaparecido desde hace cuatro días, su familia está muy desesperada por no dar con el paradero del niño de 7 años.

Luis Aarón Aquino Florentino desapareció de la casa de su abuela quien tiene domicilio en el fraccionamiento Santa Elena, en la calle Colibrí, en Ciudad Madero.

El padre del niño quien se identificó como Roswell Aquino Contreras dijo a las autoridades que él se encontraba en el patio del domicilio referido arreglando un faro de una camioneta, fue por una herramienta y en cuestión de minutos regresó y su hijo ya no estaba.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Tras ver que no estaba en la vivienda comenzó a buscarlo por toda la cuadra sin embargo no lo encontró desde ese día no saben nada de Luis Aarón.

El padre del niño se trasladó el mismo día de la desaparición a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para interponer la denuncia correspondiente de lo ocurrido.

Trascendió que los padres del niño están separados y enfrentan un proceso legal.

"Estoy separado de la mamá de él y está en proceso una demanda de sustracción en donde yo pasé por el niño en la escuela y ya no quiso regresar a casa de su mamá, el niño se fue por voluntad propia", señaló el padre del desaparecido.

El día que desapareció el niño de 7 años vestía un short café, una camisa tipo polo blanca con azul cielo y usaba sandalias color rojo.

Es de tez morena clara, usa corte de cabello tipo militar, y es de complexión delgada.

El padre del Luis Aarón también dijo que desconoce si fue la mamá del niño quien se lo llevó.

Para dar con el paradero del niño Roswell Aquino Contreras pide la colaboración de la ciudadanía para localizar a su hijo por lo que deja el siguientes número teléfonico en caso de que sepan algo de él o lo miren, el número es el 833 438 2684.

Otro caso

En Zacatecas desapareció un bebé fue de un año de edad, fue visto por última vez el 2 de julio de 2019, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Edwin tiene el cabello castaño claro, ojos cafés, mide 90 centímetros y pesa 8 kilos. Como seña particular tiene el mentón partido.

Las autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para localizar al menor y en caso de tener información sobre su paradero comunicarse a los teléfonos 492 925 6050, 92 20507 y 01 800 00 854 00.

La Fiscalía de Zacatecas activó la Alerta Amber para localizar a Edwin Zaid Palomino García, de 1 año, quien desapareció en el municipio de Jalpa.