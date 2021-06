MORENA es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país: Silvano Aureoles

Morelia, Michacán.- "MORENA es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país", declaró hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en una entrevista en la que fue invitado para hablar sobre sus últimos tres meses en el poder y la entrada del nuevo mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.

El militante del PRD lamentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la lucha que su gobierno ha realizado a lo largo de casi seis años por mantener al crimen organizado fuera del poder está a punto de acabar con la llegada del nuevo gobernador, el cual apunta, fue impuesto por el narco.

Silvano Aureoles también advirtió que de replicarse en tres años más la mecánica aplicada en las elecciones del pasado 6 de junio, "el próximo presidente de la República, en el 2024, lo va a poner la delincuencia organizada".

El gobernador de Michoacán aseguró tener en su poder audios en los que miembros del crimen organizado instruyeron a la población a votar por MORENA en la pasada contienda electoral, asimismo, se les habría obligado a tomar foto a la boleta electoral con la que demostrarían su obediencia.

Como resultado de dichas acciones, Silvano Aureoles señaló hoy mediante un mapa, que en 13 de los 15 municipios de Michoacán en que predominan los ataques del crimen organizado fue Alfredo Ramírez Bedolla, de MORENA, quien obtuvo la mayoría de votos.

"El 71.6% de los votos que obtuvo Ramírez Bedolla los obtuvo en los municipios donde opera el crimen organizado... en La Huacana, donde expulsaron a los soldados, obtienen el 83% de los votos... Alfredo Ramírez Bedolla representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán porque ellos lo pusieron. Y ¿tú crees que lo ayudaron a ganar nomás porque les cae bien? Esos ¡te cobran todo!"

Lamentó Silvano Aureoles y recordó la intensa ola de violencia que vivió Michoacán del 2007 al 2015, cuando, dijo, los gobernadores Leonel Godoy, Fausto Vallejo y el interino Jesús Reyna también fueron impuestos por el crimen organizado, en aquella época La Familia Michoacana, liderada por Servando Gómez Martínez "La Tuta".

"¿Qué pasó? Pues que el crimen se metió hasta la cocina, casa de Gobierno, despachaban en casa de Gobierno, en Palacio de Gobierno... no fue fácil remontar ese periodo de mucha inestabilidad, de ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado, casi prácticamente como un gobierno paralelo... ¿Qué pasa ahora? Que se repite la historia", exclamó hoy Silvano Aureoles.

El perredista dijo que la población no solo fue sometida en Michoacán por el crimen organizado, sino en otros estados de la República Mexicana.

Dadas las votaciones del pasado 6 de junio, un militante de MORENA será quien gobierne los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Baja California y Michoacán, los cuales se suman a los estados en donde actualmente gobierna un militante de este mismo partido: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Morelos, Veracruz y Tabasco.

El mandatario estatal, quien en otras ocasiones ha dejado abierta la posibilidad de postularse como candidato a la presidencia de México en 2024 y que hoy dijo será víctima en los próximos meses de una persecución política comandada por el actual presidente de México, puso en tela de juicio la filosofía de AMLO: "abrazos no balazos" y dijo que esto solo ha llevado a quitar fuerza de ataque a los estados y a anular y humillar a las Fuerzas Armadas de México ante los criminales.

Dijo Silvano Aureoles al citar los actos de humillación de los que los militares fueron víctimas en abril pasado en el municipio de Aguililla, Michoacán.

Finalmente, el aún gobernador de Michoacán señaló:

"estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe anularse... porque no queremos que regrese el narcogobierno... A mi me van a empezar a perseguir por estas declaraciones... pero no me importa, voy a defender a mi estado y voy a defender a mi país"