Madre asiste a concierto con su hijo invidente para narrárselo

El amor de una madre es uno de los amores más puros e incondicionales sin duda alguna, como claro ejemplo de esto, la señora Chuy asistió a un concierto de Iron Maiden, la banda favorita de su hijo Roberto para poder narrárselo, pues el joven es invidente.

A pesar de que muchas veces las madres nos pueden dar con la chancla por nuestro bien, la mayoría de las veces buscan hacernos felices, como prueba de ello, una historia relatada en Facebook demuestra el esfuerzo que una madre hizo para que su hijo ciego pudiera disfrutar del concierto de su banda favorita en CDMX.

El usuario de la red social, identificado como Fer Barbosa, narró que el pasado viernes 27 de septiembre asistió a un concierto de la banda británica Iron Maiden en el palacio de los deportes de Ciudad de México y le tocó presenciar una gran historia de amor maternal.

El joven explicó que en la fila de acceso al evento se topó con una señora que acompañaba a su hijo, quien era invidente, pero no fue hasta el final del concierto cuando Fer se percató de la buena acción que la madre estaba haciendo.

Al salir del concierto y llegar al puesto de camisetas oficiales del evento, Fer comentó que la señora Chuy se encontraba describiéndole los diseños de las prendas a su hijo, para que este escogiera la que más le gustara y decidió acercarse a ellos para no quedarse con las ganas de felicitar a la señora.

No me quedé con las ganas de felicitar a la señora y decirle que ojalá hubiera más madres como ella en el mundo, apoyando a sus hijos en todos su sueños, escribió el joven en la publicación.

Foto: Captura de pantalla Facebook

En la publicación detalló que el joven es estudiante de maestría en Física en Toluca, que es donde madre e hijo viven.

No cabe duda que el amor de una madre es puro e incondicional, así como esta historia lo demuestra, pero eso no lo es todo, esto también nos deja claro que la música puede disfrutarse y sentirse de diferentes maneras, tal como Fer, quien a pesar de no poder ver el mundo que le rodea, sabe disfrutar de lo que le gusta y lo puede interpretar a su manera.