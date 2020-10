Madre de Jessica, agricultora asesinada en Chihuahua por la Guardia Nacional pide justicia

Chihuahua.- El pasado 8 se septiembre del presente año Jessica Silva Zamarripa de 35 años de edad, fue asesinada a balazos por elementos de la Guardia Nacional, cuando regresaba a su casa en compañía de su esposo, ambos habían participado en una protesta en la presa La Boquilla, en el municipio de Meoqui, Chihuahua por una problemática del agua.

Según la versión de otros manifestantes presentes el día de la ejecución, Jessica y su esposo fueron atacados a balazos por los uniformados en la avenida Tecnológico de la ciudad de Delicias, cuando regresaban a su vivienda. Jessica murió cuando era trasladada a un hospital.

Sin embargo la Guardia Nacional se negó a que fue un ataque directo, y el comandante Luis Rodríguez Bucio, mencionó que aseguró que fue un lamentable accidente, incluso la corporación involucrada emitió su postura sobre el homicidio de la fémina a través de su cuenta ofical de Twitter.

Guardia Nacional publica su postura en Twitter

Pese a la declaración del comandante de la Guardia Nacional, la familia de Jessica exige justicia por su muerte, su madre Justina Zamarripa, dijo lo siguiente en una conferencia de presa en donde productores agrícolas mantienen un plantón: "Yo solo pido justicia porque quedaron tres hijos de ella huérfanos"

La señora Justina Zamarripa, insiste en que no la muerte de su hija no se trató de un accidente: "Para mi no fue un lamentable accidente porque las pruebas demuestran que mi hija fue atacada por la espalda".

Actualmente el gobernador del estado, Javier Corral Jurado fue recibido por una Comisión de Cortesía que lo acompañó en su ingreso al Congreso del Estado de Chihuahua para comparecer ante el Pleno y explicar la situación del agua de las presas.