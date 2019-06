Madre desesperada se arrodilla ante AMLO para pedirle ayuda

Ciudad de México.- Durante un minuto y 26 segundos, María Isela Valdez Chaires se arrodilló ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que le ayude a encontrar a su hijo Roberto Quiroa Flores Valdez, quien fue levantado el 10 de marzo de 2014 por el Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas.

"El Gobernador (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) me quiere matar, tengo mucho miedo, pero tengo que buscar a mi hijo", le dijo al Mandatario, quien la tomó de la mano para intentar levantarla, pero ella duró unos segundos más en el suelo.

"Ya no puedo", se escuchó le dijo la mujer al Presidente.

Después él la ayudó a incorporarse y la encaminó de regreso a su lugar, en la primera fila del salón Tesorería de Palacio Nacional.

Entrevistada al término del primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Valdez Chaires confió en que el Presidente le ayude.

"(Le dije) que me entregue a mi hijo por favor, que me ayude a buscarlo, que ya estoy muy desesperada, que ya estoy enferma, que tengo mucho miedo del Gobernador de Tamaulipas, que me siento perseguida", manifestó.

"A mí me mandaron a decir los delincuentes que (mi hijo) estaba en unos predios, buscando ahí fuimos a dar a unas fosas en Miguel Alemán y sacamos 265 cuerpos, pero no los ha querido identificar el Gobernador de Tamaulipas".

La mujer cree que el cuerpo de su hijo, quien ahora tendría 29 años, podría estar entre esos cadáveres, por lo que pidió que se identifiquen los cuerpos de Miguel Alemán, pero también otros 200 que hay en el ejido Danta Ana y los más de 200 que hay en el Servicio Médico Forense de Reynosa.

"Los van desapareciendo las mismas autoridades y se va perdiendo la esperanza de encontrar a nuestros familiares", aseveró.

Con licenciatura en gastronomía, María Isela tenía un restaurante en Reynosa, pero el Cártel del Golfo también la despojó de su negocio y hasta de su casa.

"Yo estoy desplazada en la Ciudad de México, porque la violencia en Tamaulipas nos obliga a desplazarnos de nuestro lugar de origen", reclamó.

"Nosotros estamos muy desesperados porque no podemos encontrar a nuestra familia, queremos que el Presidente nos ayude más, que la Comisión Nacional de Búsqueda se coordine con nosotros".