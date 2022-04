Madre en León pierde custodia de sus hijos; buscará amparo

León, Guanajuato.- Mónica Oliva es una madre de familia que radica en León, Guanajuato, el pasado domingo fue parte de una marcha feminista que se llevó a cabo en la ciudad por la terrible violencia que sufren mujeres de México, durante el evento frente a Presidencia Municipal de León con micrófono en mano ella compartió con decenas de personas: “el terrible calvario que ha venido sufriendo desde hace dos años”.

Mónica es madre de dos niños de 4 y 5 años, ayer lunes, se presentó ante los juzgados civiles de oralidad familiar en León, Guanajuato, donde se llevó a cabo una audiencia para determinar la patria potestad de los menores de edad, infantes que procreo con un hombre de 58 años de nacionalidad iraní. Al finalizar la audiencia, el resultado fue que la Jueza Diana Agripina Rayas Frausto dictaminó después de más de tres horas, quitar la tutela a Mónica Oliva.

Sin embargo, la madre comentó que no se dará por vencida e irá hasta las últimas consecuencias para hacerle justicia a sus hijos. Oliva denunció públicamente ya no ante un grupo de personas, ahora ante medios de comunicación, que su caso se ha visto oscurecido por influyentismos, su denuncia por abuso sexual, violación y corrupción de menores: “no ha avanzado como ella quisiera”, argumentó.

Lee más: Quedan 30 mil dosis contra el Covid en León, Guanajuato

Oliva afirmó que el padre de los niños no ha dejado de amenazarla a ella al igual que a sus hijos, manifestó que teme por ella sus pequeños y hasta por su abogado, siente que corren riesgo de muerte, así lo expresó.

“Muy frustrante porque en Fiscalía lejos de brindarnos un apoyo la verdad es que llegas, si tú quieres que te traten mal ven aquí, de verdad, ha sido muy frustrante, muy doloroso, porque a mí me tocado vivir con mis hijos todo este proceso de cuando empiezan hablar todo lo que les hacen, toda la somatización que tuvo su cuerpo, toda esta reacción que tenían, no lo podían expresar antes, entonces cuando se atreven a hablarlo nadie nos cree”, manifestó, Mónica Oliva, madre de familia.

Mónica revelo que el padre de los niños no deja pasar la ocasión para amenazarla a ella y sus niños diciendo que pertenece: “a la mafia de Estados Unidos”. Incluso la mujer reveló que sus hijos tienen miedo de que él los asesiné pues se los ha hecho saber.

Denuncia interpuesta desde hace dos años sin resolución:

En el pasado Mónica Oliva decidió presentar denuncias penales ante la Fiscalía, el órgano de justicia no tomo cartas en el asunto ni ningún tipo de acción en contra de su ex pareja, lo cual le pareció la mayor prueba de injusticia pues a su favor tenía tres peritajes que demostraban la agresión hacia ella y sus hijos, las pruebas desahogadas por el contrario favorecieron al sujeto acusado de presunto maltrato y abuso sexual, y este favorecimiento se dio porque se tomó en cuenta un peritaje realizado por una psicóloga perteneciente a la Fiscalía de León.

Según la versión de Mónica Oliva, este último peritaje hecho por la psicóloga no fue realizado de acuerdo a los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues se hizo cuando los infantes tenían 4 y 3 años de edad y se les interrogó como mayores de edad, cuando se sabe que no son las maneras de realizarlo y un especialista puede afirmarlo, Oliva argumentó que la perito incluso admitió que no tenía experiencia en trabajar con niños y niñas ni en casos de abuso sexual.

El año pasado la madre de familia vio una luz en el camino debido a que obtuvo la guarda y custodia, así como una orden de restricción legal, sin embargo, seguido a esto, la Jueza Diana Agripina Rayas Frausto, permitió que el papá visitará a los niños los fines de semana, pero Mónica Oliva no cumplió con esta orden porque buscaba cuidar la integridad física y emocional de sus hijos, debido a que sufrieron abusos de parte del padre, comentó Oliva.

La madre de familia confirma que el abuso fue real y quedó asentado de manera oficial por parte del Centro Integral de Atención a las Violencias en León (CAIVAC), esto fue cuando los niños recibieron servicio de atención psicológica. Aún con todos estos argumentos, la madre de familia teme que no se haga justicia pues comenta que se está beneficiando a su ex pareja por tener una posición económica privilegiada.

“La juez concedió el cambio de guarda y custodia porque no acudí a llevarlos a las convivencias con él, por tratar de salvaguardarlos y evitarles que pasen lo que ya habían vivido. Procuraduría de los niños sigue sin apoyarnos e incluso ahora pide que las convivencias que pudiera yo tener con los niños sean supervisadas porque yo soy un riesgo para mis hijos por quererlos proteger”, mencionó Mónica Oliva.

A pesar de que Mónica ha sido amenazada de muerte por su ex pareja, ella dice que enfrentará con valentía la situación, porque ante todo están primero sus hijos y aunque la justicia no ha estado de su lado, tiene a un abogado que buscará presentar un amparo, Oliva mencionó que su temor está presente que no solo es ella y sus hijos sino también teme por la integridad física y la vida del licenciado que se encarga de su caso.

Lee más: Continúan hoteles de León, Guanajuato, apoyando a mujeres

Mónica Oliva, argumentó que su abogado presentará un amparo, porque las pruebas y peritajes existen, y comentó que le es imposible aceptar que la ley la considere un peligro para sus hijos.

“Mis hijos están amenazados por su papá, tienen que venir a decir que todo lo que contaron es mentira, sino los matan”, expresó la mujer.