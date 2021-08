Maestros advierten ausencia total de clases en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero

Morelia, Michoacán.- En vísperas del regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que en cuatro estados la ausencia será total o casi total.

A diferencia de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien calcula que 90 por ciento de escuelas está en posibilidad de volver a clases presenciales, la CNTE estimó que menos del 20 por ciento de alumnos regresaría y que no todos los maestros regresaría a las escuelas.

Voceros estatales de Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, Colima, Puebla, Zacatecas, Hidalgo y Nuevo León, expusieron su negativa a presentarse a planteles educativos la próxima semana.

En rueda de prensa, los maestros anunciaron que serían cuatro estados donde la ausencia será total o casi total; Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

De los 83 mil docentes en Oaxaca, ninguno acudirá a las aulas, así como ninguno de los 50 mil profesores de Chiapas, aseguraron; en Guerrero no regresarán las 12 mil escuelas de la entidad, estimaron.

Por su parte, en Michoacán 10 mil 200 escuelas no regresarán a clases en ninguna modalidad hasta que el Gobierno del Estado regularice el pago de quincenas adeudadas a trabajadores del sistema estatal.

Lo anterior lo confirmó el secretario general de la Sección XVIII de la CNTE, Gamaliel Guzmán Cruz, al señalar que alrededor de 52 mil profesores con clave federal se sumarán al plan de acción emergente en la exigencia de garantizar los sueldos y prestaciones a los maestros afectados.

Finalmente, los integrantes de la CNTE acusaron que las escuelas no cuentan con los materiales de sanidad y que el avance de vacunación es insuficiente, aunado a que a los docentes les falta la segunda dosis de la vacuna CanSino.

Tras presentar resultados de su encuesta aplicada del 16 al 21 de agosto, aseguraron que 81.7 por ciento de padres de familia, que equivale a 49 mil 41 personas, no enviará a sus hijos a la escuela el próximo lunes, 13.8 por ciento reportó que sí y 4.5 no dijo no saber.