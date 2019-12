Maestros del PIEE en Sinaloa protestan para exigir pagos al gobierno

Culiacán, Sinaloa.- Maestros del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), se manifiestan en la explanada del Palacio de gobierno con el fin de que se les otorgue una audiencia con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se les de una solución en cuanto el pago del mes de noviembre y diciembre.

Son alrededor de 460 los maestros que se ven afectados por la falta de pago, entre nivel secundaría, primaria, y preescolar.

Los maestros afectados señalan que ya se les había llegado a un acuerdo donde se les cubriria los pagos pero hasta el momento no han recibido nada, por lo que además de verse afectados para el traslado a las escuelas es una situación lamentable para los alumnos que pierden días de educación en sus aulas ante la ausencia de los maestros.

Sonia López comento que acudieron al palacio para exigir el pago pues ya en secretaría saldrán de vacaciones y no les dan respuesta favorable, "no nos iremos de aquí hasta que no nos digan que ya está depositado todo, nos deben bono y aguinaldo también".

Las veces que nos hemos manifestado no más nos dicen que ya nos resolverán son puras largas y ya nos cansamos, manifestó Sonia.

Vamos a esperar que el gobernador baje a inaugurar las luces y el pino navideño, lo vamos a abordar para que nos diga que va ha pasar

Las escuelas que se ven afectadas son de campos agrícolas y regulares que son alrededor de 50 escuelas con una población de de alumnos de 8 mil a 9 mil alumnos de todos los municipios entre ellos Navolato, Culiacán, Cruz de Elota y Guasave.