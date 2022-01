Maestros piden suspender clases presenciales en México por alza de contagios de Covid-19

León, Guanajuato.- Contrario a lo referido por autoridades, profesores de diversas regiones del país sostienen que las escuelas se han convertido en focos de contagio, por lo que solicitaron suspender las clases presenciales unas semanas hasta que se aplaque la curva epidémica y así, se detenga la propagación de casos de Covid-19.

En una conferencia de prensa, docentes que integran la Alianza de Maestros -organización que tiene presencia en 13 Estados-, hicieron un llamado para que la medida de aplazar el retorno a las aulas tomada por algunas entidades, se extienda a nivel nacional.

Carlos Aguirre, director de la asociación, aclaró que existe la disposición de maestros de continuar con las lecciones para evitar el rezago escolar, pero solicitó a autoridades que se proteja a la comunidad escolar.

"Hasta que el contagio disminuya, no sin dejar de dar las clases con calidad, como lo han venido haciendo los maestros, pero sí necesitamos poner un 'stop' a nivel nacional para que las clases en dos, tres, cuatro semanas, pudieran estar de manera virtual, para posteriormente ir poco a poco a la presencialidad", externó.

Explicó que la mayoría de los alumnos acude a las escuelas en transporte público y la movilidad ha causado que el virus se lleve a los planteles. Además de que el incremento de contagios ha incrementado la probabilidad de los que los alumnos convivan con una persona positiva a SARS-CoV-2.

Refirió que entre docentes se sabe que en cada escuela, al menos un docente o alumno han tenido un caso positivo, pero no todas han cerrado.

"Si bien han insistido las autoridades en que las escuelas no son un espacio de contagio, déjenme decirles que las escuelas se están convirtiendo y no porque ahí esté el punto malo, sino porque los chicos vienen. Insisto en el plano de la movilidad, llegan conviven y muchos en este caso desafortunadamente son alcanzados por el contagio que ya sabemos que existe", indicó.

Asimismo pidió que en esta pausa de clases presenciales, el Gobierno destine más recursos a la educación y a atender a los planteles que presentan distintas carencias en servicios e insumos.

"Le pedimos a las autoridades, a la autoridad federal que por favor asigne más recursos precisamente a las escuelas, al desarrollo de las clases. Hoy necesitamos más espacio, más condiciones para que los maestros puedan dar sus clases de manera adecuada", señaló.

"Los recursos académicos, los recursos de salud son fundamentales en este momento y necesitamos que la Cámara de Diputados haga un reajuste al presupuesto ya que en la parte educativa fue sumamente lastimado. Necesitamos mayores recursos para hacer frente no solamente a este proceso de pandemia, sino al buen desarrollo de la educación de nuestros alumnos desde el nivel preescolar hasta la universidad", agregó.

En tanto, Teresa Paulino, representante y docente de Guanajuato solicitó que también se mejoren los protocolos en caso de contagios, al advertir que son diferenciados.

"Se está siguiendo el que recomienda la Secretaría de Salud, al primer síntoma pues se aísla la persona, el maestro, el alumno. En la mayoría de los casos nos hemos enterado que si el maestro es el infectado, se suspenden las clases unos días, 10 días más o menos y se les da de manera virtual en escuelas particulares", expuso.

"En escuelas oficiales, la dinámica depende mucho del director y del supervisor de la zona. Si los alumnos son los contagiados, las clases siguen y nada más se está al pendiente de que no haya ningún síntoma y de que no se amplíe más este contagio en el salón de clases, pero realmente no hay una política bien definida para todos hacerlo o dejar de hacer ciertas actividades. Nosotros necesitaríamos que las autoridades nos ayuden a definir qué es lo más conveniente", añadió.