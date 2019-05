Maestros que reprobaron evaluación regresarán a dar clases en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los maestros que fueron retirados del aula debido a la reprobación de la evaluación serán reinstalados en el aula informó Juan Alfonso Mejia Lopez.

El secretario de Educación Pública y Cultura del estado dijo que se realizará el procedimiento tal y como se establece en el proyecto de decreto de la reforma educativa.

"En el caso de Sinaloa existen alrededor de 17 casos, los tenemos no solamente localizados, si no desde el 5 de octubre donde el gobernador Quirino Ordaz me dio esta encomienda hemos mantenido un dialogo muy preciso y también provechoso con ello" puntualizo

Mejía López indicó que estos maestros aún no han sido reinstalados, dijo que van a ir generando las condiciones ,para ir gradualmente reinstalando poco a poco.

En entrevista previo a la entrega de Plazas de docentes, en la secretaria de educación, el titular de la Sepyc precisó que poco a poco en coordinación con la federación y los liderazgos sindicales, además de la comunicación con los docentes, se les brindará certeza a los profesores, tanto a los que ya están como a los que fueron promovidos.

Para el ingreso de los docentes 2018-2019 ya empezó el tramite, lo cual pueden revisar en la pagina oficial de la secretaria.