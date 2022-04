Maestros toman SFA de Michoacán; se les adeudan más de 78MDP en prestaciones laborales

Morelia, Michoacán.- Maestros del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Michoacán (SUTTEBAM) exigen pagos pendientes, señalan se les adeuda prestaciones laborales y acusan una mala dirección en la administración de los telebachilleratos, Cristina Portillo Ayala, quien ha hecho un trabajo nulo durante su función.

En Morelia, Michoacán, desde muy temprano los maestros se presentaron para realizar un bloqueo en la Avenida Ventura Puente, a la altura de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que también se encuentran tomadas las oficinas de la dependencia estatal.

Son cerca de 70 maestros los que mantienen presencia en la vialidad, bloquean ambos sentidos de la avenida, el corte vehícular se hizo desde la Avenida Acueducto hasta la calle Adolfo Cano.

El pasado 8 de marzo el líder sindical del SUTTEBAM, Silviano Paredes Correa, señaló que se tienen adeudos por más de 78 millones de pesos, 60 millones se arrastran desde la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

También señaló que se le adeudan pagos al INFONAVIT por más de 12 millones de pesos en aportaciones, mientras que en el tema de bonos a los profesores se les adeuda poco más de 6 millones de pesos, se sabe que también se deben aportaciones al ISSSTE pero no se tiene cuantificada el monto de la deuda.

En aquella ocasión Portillo Ayala denunció que la directora Portillo no ha tenido voluntad para resolver la problemática de los adeudos, no atiende las peticiones y demandas del sindicato, por lo que señaló que Portillo Ayala no tiene el perfil idóneo para ser titular de la institución.