Mamá oferta a su bebé por 90 mil pesos en grupo de venta de Facebook

Puebla.- Una madre ofreció a su bebé de tres meses de edad en un grupo de venta por la red social Facebook, en Teziutlán, Puebla.

En la publicación hecha en el grupo de compra-venta de Facebook, llamado “Mercado Libre Teziutlán”, la mujer supuestamente había ofrecido a la bebé con el la leyenda “chilla poco”.

Además argumentó que era muy joven para poder mantener a la menor y se excusó diciendo que la ofrecía a un bajo costo.

Vendo chamaca bien barata chilla poco pido 90 mil mínimo” se leía en la publicación.

“Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”.

Según el medio Periódico Correo, la publicación causó gran indignación entre los usuarios, quienes atacaron a la madre diciendo que cómo era posible que hiciera eso.

La publicación luego fue borrada y la mujer eliminó su perfil de Facebook, sin embargo fue identificada como Renata.

De haber concretado el trato, la joven estaría incurriendo en tráfico de menores en grado de tentativa.

