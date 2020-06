Manifestación en Morelia por el Tren Maya durante la visita de AMLO

Morelia, Michoacán. - Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Michoacán, un grupo de manifestantes se dió a la tarea de pronunciarse en contra de la construcción del Tren Maya; el punto de reunión fue afuera del acceso a la sede de la 21 Zona Militar en Morelia.

En la visita de AMLO, en Michoacán, un grupo de manifestantes aprovecharon la oportunidad para señalarle al ejecutivo federal que no estan a favor de la construcción del Tren Maya; esto mientras el mandatario se encontraba dentro de la 21 Zona Militar, ofreciendo la rueda de prensa diaria, de acuerdo a la información que circula en redes sociales.

Las pancartas señalaban el rechazo al proyecto con consignas como 'No al Tren Maya, sí a la Selva', 'Si el clima esta cambiando, cambiemos el sistema', 'No al Tren ecosida', '#NoAlTrenMaya, No a los Megaproyectos', entre otros carteles.

Asimismo, los manifestantes demandan al Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) ante las afectaciones del impacto ambiental de una de las obras más emblematicas del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

El punto de reunión fue a las fueras de las instalaciones de la 21 Zona Militar, ubicada en Morelia, a la protesta se le unieron trabajadores del espectaculo, trabajadores del extinto seguro popular, así como colectivos feministas que reclaman las acciones del mandatario respecto a la construcción del Tren Maya y de las politicas públican por la seguridad de las mujeres en el país.

Mujer pide que defiendan primero su territorio

Durante las manifestaciones afuera de la 21 Zona Militar, mientras los protestantes gritaban sus consignas, una mujer se acercó a ellos y les pidió que primero defendieran lo que pasaba en su territorio con la tala de arboles y que afectaba al estado.

"Vayan allá a la meseta Purepecha, allá es donde están talando día con día los montes, por eso el cambio climatico y ustedes están acá gritando 'No al Tren Maya' [...] vayan a defender su estado primero" señaló la mujer.

Fue a través de un video en redes sociales cuando se observa que la mujer se acerca al grupo de manifestantes y les señala que en el estado hay tala de árboles lo que esta afectando directamente al cambio climatico, que primero se preocupen por eso, a lo que los manifestantes le señalan 'venganse con nosotros', sin embargo, la mujer sigue su camino.

