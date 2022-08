Mantarrayas 'guitarras' atacan a bañistas en Yucatán al huir de la marea roja

Yucatán.- A consecuencia de la marea roja que se ha presentado en las playas del estado de Yucatán en los últimos días, varias personas fueron víctimas de ataques de parte de mantarrayas.

La tarde de este lunes, agentes policiacos municipales y estatales, así como de la policía ecológica acudieron a al malecón del municipio yucateco de Progreso a atender los reportes de vacacionistas atacados por mantarrayas.

Al llegar al lugar turístico, los elementos de seguridad hallaron a dos personas que aseguraron que recibieron picaduras de manta gigante, específicamente, de la especie conocida como "guitarra".

Luego de verificar el estado de salud de los bañistas atacados por el animal marino, los uniformados llamaron a las personas que se encontraban paseando en el lugar a que se retiraran a fin de que se registraran nuevos ataques de dicho ejemplar.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades locales, el arribo de las mantarrayas a las playas yucatecas podría derivarse de la huida que han emprendido el manchón de marea roja que se aproxima procedente del oriente de la entidad federativa.

En este sentido, recordaron que desde el fin de semana pasado se ha presentado el recale de diversas especies marinas, sobre todo, pulpos que se han encontrado en la zona de Uaymitún.

Marea roja en Yucatán

En estos días, a fin de recolectar los ejemplares marinos que han recalado en la orilla de las playas a consecuencia de la marea roja, el gobierno del estado de Yucatán llevó a cabo la limpieza de 4 kilómetros de playa en el puerto de San Benito.

Como resultado de las actividades de limpieza y vigilancia que se han mantenido en la zona de marea roja en Yucatán, se ha logrado la recolección de mil 150 kilogramos de peces muertos, mismos que han estado siendo depositados y cubiertos en 90 fosas con una altura de metro y medio.

Te recomendamos leer:

La semana pasada, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) dio a conocer que la marea roja que se ha registrado en sus costas no representa un riego para la salud de los bañistas, ello tras que los análisis señalaron que las microalgas no son tóxicas, aunque recomendaron no consumir a las especies marinas que arriban a las orillas de las playas buscando huir de dicho fenómeno.