Manuel de la O revela que El Bronco no se registró para recibir vacuna Covid-19

Nuevo León.- El secretaría de Salud del estado de Nuevo León, Manuel de la O, reveló que el gobernador de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, no se registró en el sistema del Gobierno Federal para recibir la vacuna contra la Covid-19.

A pesar de tener 63 años y ser parte de la población que sigue en el Plan Nacional de Vacunación, El Bronco decidió no registrarse para ser inoculado al considerar que la vacunación se trata de un asunto partidista por parte del Gobierno Federal.

Manuel de la O aseguró que este fue el motivo por el cual, Jaime Rodríguez se negó a ser parte del registro de la Secretaría de Salud, además con anterioridad, el gobernador ya había manifestado su discrepancia con el sistema de vacunación anti covid.

"Cuando vio el tema de la inscripción y la burocracia que existía dijo ‘yo no me voy a inscribir en la Plataforma del Gobierno Federal’ porque él lo vio como un tema político, y por eso hace unas semanas me comentó que no se iba a inscribir para la vacunación de los adultos mayores”, dijo Manuel de la O, según Telediario.

Jaime Rodríguez ha mantenido mucha s diferencias con el Gobierno Federal encabezado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fuera su contrincante en las elecciones presidenciales del 2018.

El Bronco pertenece a la Alianza Federalista, organización de gobernadores de varios estados de oposición que mantiene acciones conjuntas contra el Federal.

El Bronco y las vacunas covid

Además, en semanas anteriores, y ante la autorización del presidente López Obrador, el Gobierno de Nuevo León anunció que conseguiría sus propias vacunas contra la Covid-19 para distribuir exclusivamente en el estado.

Así, Jaime Rodríguez advirtió que enviaría al secretario Manuel de la O en una misión hasta Rusia para negociar la adquisición de la vacuna Sputnik-V para ser distribuida en Nuevo León.

Sin embargo, a semanas del anuncio, De la O no ha viajado a Rusia o cualquier otro país que produce vacunas contra el coronavirus para comenzar la importación del fármaco al estado norteño.