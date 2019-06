Marchan a 3 años de caso Nochixtlán

Oaxaca.- Cientos de maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y habitantes de Nochixtlán, Oaxaca, marcharon en esa comunidad para exigir justicia a tres años del operativo policial en el que murieron ocho personas.



La movilización avanzó por la Autopista hacia Oaxaca, hizo una escala en el llamado "Monumento a los caídos", donde se dejaron arreglos florales, y continuó hacia el centro de la comunidad de la mixteca.

Al frente, junto con familiares de las personas que perdieron la vida en el desalojo encabezado por la Policía Federal, iba el padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quien ofreció una misa.

Eloy López Hernández, dirigente de la Sección 22, exigió justicia y castigo a los culpables de la muerte de ocho personas y las lesiones que sufrieron más de 100 pobladores.



"Señalamos directamente a Enrique Peña Nieto, Osorio Chong (ex Secretario de Gobernación), Aurelio Nuño (ex Secretario de Educación), Gabino Cué (ex Gobernador de Oaxaca), entre otros más, y la exigencia de justicia es cárcel a aquellos y la reparación de daño y reconstrucción del tejido social", comentó, vía telefónica.



En la marcha participaron también profesores de Puebla, Chiapas y el Estado de México, así como pobladores de Tlaxiaco, comunidad aledaña que también se vio afectada por el operativo de hace tres años, cuando se intentó retirar a los docente de la CNTE que, en protesta por la reforma educativa, bloqueaban la Autopista por la que se distribuye combustible.



López Hernández señaló que aún hay personas que por las heridas sufridas continúan recibiendo tratamiento médico, pero en la Ciudad de México, por lo que deben realizar el viaje a la Capital del País para poder atenderse.