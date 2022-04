Marchan en León para invitar a los ciudadanos a que no participen en la Revocación de Mandato

León, Guanajuato.- Esta mañana alrededor de 180 ciudadanos marcharon por las calles de León, Guanajuato a manera de protesta, el punto de inicio fue el Arco de la Calzada, la marcha se tituló: "Terminas y te vas", el objetivo que persiguen leoneses es invitar al estado de Guanajuato a que no participe en la próxima consulta de revocación de mandato que se aproxima a ser el 10 de abril.

Esta decisión es importante para el rumbo de la política del País, pues se decidirá de acuerdos a los resultados de los votos si el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá ocupando el cargo de Mandatario Nacional. Los asistentes a la marcha de esta mañana vistieron de color blanco, había personas de todas las edades, los manifestantes son miembros del grupo Unión Cívica Mexicana.

Las calles de León, se llenaron de las voces y lo gritos en coro de los manifestantes quienes pronunciaban al unisonó: !Urnas vacías este 10 de abril!, !Me vez, me escuchas, ¡el INE no me toca! vez, me escuchas, ¡el INE no me toca!, ¡Fuera López!, ¡y !¡Terminas y te vas! ¡y te vas! Los manifestantes llevaban en sus manos pancartas, megáfono y entusiasmo.

A pesar de que la convocatoria dictaba que la salida sería en punto de las 10:00 a.m. El grupo decidió hacerlo a las 11:00 a.m. para que más personas supieran de este llamado que se realizó a través de redes sociales, y así pudieran acudir al Arco de la Calzada. Partiendo de la Calzada de los Héroes siguieron la ruta de la calle Madero, hasta llegar al destino final en la Presidencia Municipal.