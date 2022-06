Marybell desapareció en Chihuahua y su hermana suplica ayuda para encontrarla 

Chihuahua.- La familia de la joven Marybell Valenzuela Herrera ocupa de la ayuda de la ciudadanía en general para dar con su paradero, por lo que piden que cualquier información que sirva para localizarla la comuniquen a los teléfonos de las autoridades.

En una publicación en facebook de su hermana Denisse, pide de nuevo ayuda para dar con ella, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de abril del presente año.

Incluso comparte una imagen donde se ofrece una recompensa de 200 mil pesos para quien dé información útil y veraz para localizarla.

La publicación es acompañada con varias imágenes de Marybell, así como un escrito que dice lo siguiente: “Dios padre te pido me ayudes a encontrar pronto a mi hermanita x favor no dejes q siga y sigamos sufriendo así tú todo lo miras y todo lo sabes x favor enséñame el camino te lo ruego para dar con ella y traerla a casa sus hijas y mi madre ya están muy mal demasiado mal x favor. Enel nombre del padre del hijo del espíritu Santo amén, amén te lo ruego ya no aguanto más estar sin saber nada de ella señor ya a casi dos meses hermanita de tu desaparición y aún no sabemos nada ni una pista ni nada x favor ayúdenos a encontrarla”.

Marybell tiene 37 años de edad, nació el 14 de febrero de 1985, y desapareció el 15 de abril de este año en Chihuahua. En la información que comparte su hermana Denisse, sólo se refiere que desde ese día a las 22:00 horas no se sabe de ella.

Ella es de nacionalidad estadounidense, mide 1.64 de estatura, pesa 56 kilos, es de complexión regular y es trigueña clara.

Como señas particulares tiene una cicatriz en antebrazo derecho, tatuajes en la columna vertebral en forma de letras tipo árabe, una flor de loto en el cuello, en el omóplato derecho letras árabes, en muñeca derecha una muñeca sobre un columpio con la leyenda “Sister” y los números 8586, en muñeca izquierda un ojo turco, entre el tobillo y la planta del pie Familia o Family, y en pectoral izquierdo una rosa y la leyenda libre.

La joven desaparecida vestía un conjunto de pijama de short rosa con figuras de besos color rosa, playera de tirantes rosa intenso con la leyenda “Bésame” ubicada al frente, talla chica y un suéter gris, dos pulseras de tejido, una azul y otra roja con la figura de un ojo turco.

Te recomendamos leer:

Cualquier información, favor de proporcionarla a la Comisión de Búsqueda sede central, número 614 429 33 00, extensión y a la misma comisión, pero sede norte: 656 629 33 00, extensiones 56923 o 56924.