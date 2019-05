Más de 200 trabajadores de salud en Sinaloa esperan aumento salarial

Sinaloa.- Una vez repartidos los recursos de reasignación presupuestal para el incremento salarial de los trabajadores precarios del sector de la salud, todavía existen alrededor de 200 a la espera de ser beneficiados, puesto que, por falta de documentación u otras cuestiones administrativas, quedaron fuera del aumento.

El diputado de Morena Pedro Villegas Lobo precisó que, hasta el corte del conteo de antier, 93 empleados de contrato y 209 vectores no entraron en el incremento salarial; de los cuales, 31 son de programa de vacunación y algunos otros son suplentes rotativos.

Serán incorporados

Argumentó que los trabajadores serán beneficiados con una bolsa de 5 millones de pesos que quedó de reserva en caso de presentarse una situación similar.

El listado de los nuevos incorporados sería turnado al Gobierno del Estado.

“Estuvimos viendo y valorando entre todos, y había mucha duplicidad. No les llegó el aumento porque no entregaron los documentos a tiempo, porque no se acercaron, no se informaron rápidamente o no atendieron la convocatoria en su momento”, afirmó.

El integrante de la Comisión de Salud informó que los que quedaron fuera quedarán a consideración del Estado, sin embargo, es un hecho que se les dará preferencia a los trabajadores de contrato y los que tienen los sueldos más bajos.

Ya se turnó

El día de ayer la lista de los trabajadores fue turnada al departamento de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, en donde se les dará seguimiento para proceder a un pronto pago de su incremento de sueldo.

La reasignación presupuestal para la homologación de sueldos fue de 200 millones de pesos, y los incrementos se dieron hasta un 75 por ciento, de acuerdo con el tabulador federal.

Los primeros pagos fueron expedidos el pasado 15 de mayo a más de 2 mil empleados, entre médicos, enfermeros, químicos, trabajadores administrativos, entre otros; sin embargo, un grupo de empleados acudió al Congreso del Estado para exigir su incremento salarial, pues su pago no les llegó en la fecha anunciada.