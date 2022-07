Más de 50 colectivos en México y Estados Unidos se unen para cumbre binacional por la paz

Ciudad de México.- Más de 50 colectivos de México y Estados Unidos se unen para la 'Cumbre por la Paz' donde se abordarán las problemáticas que atraviesan ambos países como la militarización, abuso policial, criminalización a migrantes, producción de armas, racismo, activismo ambiental, entre otros.

Black Lives Matter, padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, CIELO, Red de Pueblos Transnacionales, entre muchos otros colectivos de mujeres, comunidades indígenas, nativoamericanas, afroamericanas y organizaciones de derechos humanos, se unen para esta cumbre.

El 27 de febrero del 2023 se reunirán las y los líderes internacionales para imponer la agenda de los resultados de investigaciones mediante consultas, foros y encuestas en Nueva York, Los Ángeles, Tijuana, Florida, otras ciudades de México y comunidades indígenas de ambos países que ellos mismos realizarán.

“Es producto de una crisis muy profunda que amenaza la vida de la región, todos los días en las comunidades, pueblos y ciudades, históricamente marginados, desde Centroamérica, desde Tapachula, hasta Washington D.C., sufren las consecuencias de un modelo de gobierno y de un modelo económico que ha demostrado que no funciona”, explica Marco Castillo, codirector de Global Exchange.

“El destino de nuestra región no puede estar limitado a la voluntad y los intereses económicos, empresariales y políticos de unos cuantos”.

“Todos sabemos que las armas vienen del mismo país”

“La organización Black Lives Matter (BLM) ha hecho un llamado para reestructurar la policía y en contra de la violencia policiaca”, comentó Jorden, miembro del movimiento BLM, quienes se unen a la Cumbre: “Las armas son las mismas que afectan a las comunidades que están al sur de la frontera”.

Bella D’Alacio, activista de March For Our Lives contra la violencia armada a partir de los tiroteos en escuelas de Estados Unidos, refiere que las políticas no protegen a las escuelas, si no que las criminalizan.

“Estamos preocupados de la inequidad que existe, estamos dispuestos a compartir nuestro poder, nuestras fuerzas, nuestras plataformas y nuestra voz”, asegura Odilia Romero, directora ejecutiva de CIELO, una asociación que defiende los derechos de las comunidades indígenas en los Estados Unidos.

Además, padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa expresan que invitan a familiares de personas desaparecidas en México a levantar la voz en conjunto a demás colectivos.

“Ahora más unidos que nunca”, es como finalizan las y los activistas de los más de 50 colectivos que trabajan en conjunto para el esfuerzo binacional que busca justicia social y democracia mediante la lucha activista.