Más de 70 sismos fueron registrados en México este domingo por el SSN

México.- Durante el transcurso de este domingo 5 de septiembre el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó más de 70 diferentes terremotos de intensidad variable en diferentes partes de México.

Así lo notificó a lo largó del día mediante su cuenta oficial de Twitter con nombre Sismológico Nacional y usuario "@SismologicoMX", donde el último publicado hasta el momento de redacción de esta nota se llevó a cabo en San Luis Potosí.

Algunos de los estados que registraron movimientos telúricos a lo largo de este domingo son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Baja california Sur, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Veracruz y Morelos.

Mientras tanto, la intensidad de los sismos osciló entre los 2.9 y 5.3 grados en la escala de Richter, sin embargo, no todos ellos pudieron ser percibidos por la población y no todos ameritaron la alerta sísmica al no superar los niveles de intensidad prestablecidos durante sus primeros segundos.

Desde la madrugada de hoy domingo se presentó el primer terremoto en Baja California Sur con una magnitud de 5.3, mientras que el último reportado por el SSN fue en San Luis Potosí con nivel 4.5.

A pesar del gran número de movimientos de la tierra no se reportan personas heridas, desaparecidas o estructuras materiales con daños de seriedad en México.

Todos estos datos pueden ser corroborados en la cuenta de Twitter del Servicio Sismológico Nacional, donde se detalla sobre cada sismo en particular: podrás encontrar las coordenadas del punto centrales, la profundidad hora exacta entre otros datos.