Más de la mitad de territorio de México en máxima alerta por Covid-19 en pleno julio

Chiapas.- Este viernes, Hugo López-Gatell, presentó, sin dar mayores explicaciones, el mapa del Semáforo de Riesgo Covid-19 que empezará a cobrar vigencia a partir de este lunes 20 de julio.

En este mapa se pudo observar que 18 son los estados que continuarán en alerta máxima de contagios, color rojo, mientras que catorce avanzarán al color naranja. Sin embargo, destacó que nueve estados que habían sido declarados en naranja, retornaron al rojo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cabe destacar que la semana pasada no se presentó esté semáforo epidémico, en esa conferencia, el funcionario de salud comentó que el semáforo no se había tirado a la basura y que el mapa no se pudo presentar porque entidades faltaron de brindar información, específicamente lo relacionado con la ocupación hospitalaria.

En la comparación entre el último mapa presentado de la semana 28 con el de la semana 30, que comenzará este lunes, se observa un gran cambio, ya que estados que se encontraban en naranja retornaron al rojo.

Estos estados son: Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Destaca que Sinaloa pasó de rojo a naranja y que ahora es la zona centro del país la que más alto riesgo de este virus tiene.

En esta conferencia de prensa, dada desde el estado de Chiapas, Hugo López no se tomó el tiempo para hablar de estos cambios.

Finalmente, es importante mencionar que, en el color naranja del Semáforo Epidémico, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30 por ciento del personal para su funcionamiento.

Lo anterior siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.

Te puede interesar:

Covid-19 México | 17 de julio: Suman 38,310 muertes y 331,298 contagios

Clima hoy 17 de julio: Onda tropical provocará lluvias esta noche en México

Posponen examen de admisión a bachillerato en CDMX y Edomex