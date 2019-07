Más de mil casas solas en Sinaloa

Las casas abandonadas, deshabitadas y vandalizadas de Sinaloa suman 1483, y representan el 2.4 por ciento de este tipo de casas a nivel nacional, según un acceso de información solicitado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante la Subdirección General de Administración de Cartera.

En México hay un total de 61 947 viviendas desocupadas, de las cuales 50 038 han sido abandonadas, 6030 están deshabitadas y 5879 han sido vandalizadas, esto hasta abril del año 2019, y solo son las casas que forman parte del crédito hipotecario de Infonavit, hayan sido entregadas o no.

En enero del presente año, el tema de las casas de Infonavit por los créditos impagables cobró relevancia, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en una de sus conferencias mañaneras que su Gobierno se encuentra preparando un plan para lograr que las personas deudoras puedan saldar sus créditos y tener las escrituras de sus casas.

Sinaloa

La entidad tiene un registro de 1161 casas abandonadas, 176 deshabitadas y 146 vandalizadas.

Sinaloa pasa a ser uno de los estados en la media de casas desocupadas, pues representan el 2.4 por ciento; mientras que estados como Jalisco y Nuevo León tienen un índice de 10.5 por ciento; por el contrario, los estados de Campeche, Coahuila y Zacatecas tienen solo el 0.3 por ciento de viviendas desocupadas.

Específicamente en viviendas abandonadas, el Estado de México lleva la delantera, con 5621 casas; mientras que Zacatecas solo tiene 136.

La mayor parte de las casas deshabitadas está en Tamaulipas, con 452 casas; y Zacatecas solo presenta 10 casas en esas condiciones.

Las viviendas vandalizadas se encuentran en su mayoría en Chihuahua, donde hay 951 de ellas; y en Campeche hay únicamente tres viviendas así.

Créditos de Infonavit

Para apoyar a los trabajadores que recibieron un crédito Infonavit originado en Veces Salarios Mínimos, crédito que no han podido saldar, se puso en marcha el programa Responsabilidad Compartida, que durante el primer año beneficiará a 194 875 acreditados de todo el país y a cerca de 750 000 a lo largo del sexenio, así lo dio a conocer Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Definiciones de Infonavit

Vivienda abandonada: aquella propiedad que no se encuentra ocupada, sin mobiliario y sin mantenimiento; es decir, que muestra características intermedias de deterioro de la garantía.

Vivienda deshabitada: aquella propiedad que, aunque no se encuentra ocupada, muestra características que aparentan estado de conservación aceptable de habitabilidad, como por ejemplo cortinas, registros y medidores colocados en su lugar, etcétera.

Vivienda vandalizada: aquella propiedad que no se encuentra ocupada, no tiene mobiliario, no tiene mantenimiento, tiene ventanas o puertas dañadas y puede o no tener grafiti; es decir, que muestra evidencia de daños causados de forma deliberada.