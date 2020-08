Matan a niña de 12 año en Jalisco; la Fiscalía investiga a su familia por el feminicidio

Tala, Jalisco.- En Jalisco continúa la violencia contra las niñas. El cadáver de Elsy Michel, de apenas 12 años de edad, fue encontrado la medianoche de este domingo entre un sembradío de caña en el municipio de Tala, Jalisco, asesinato que ya es investigado como feminicidio informó hoy la Fiscalía del Estado.

"Condenamos estos hechos que vulneran y atentan contra la vida y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes", expresó hoy el Gobierno Municipal de Tala a través de un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.

En el comunicado, el Ayuntamiento también explicó que, de acuerdo a las declaraciones de su familia, la menor había salido de su casa alrededor de las 17:00 horas de este domingo 16 de agosto. De manera extraoficial, se ha difundido que se había dirigido al Rancho El Conejo, donde su familia labora y en dónde había olvidado algo, sin embargo, ya no se le volvió a ver con vida.

Fue a las 21:15 cuando sus seres queridos acudieron ante la Comisaría Municipal para realizar el reporte de su desaparición, iniciándose con ello un operativo de búsqueda conformado por agentes de Protección Civil, Bomberos BRAC, Policía Municipal y Prevención Social.

A las 23:46 horas que lamentablemente Elsy Michel fue localizada sin vida. Su cuerpo yacía sobre el suelo, en un predio sembrado con cañas, el cual está ubicado en la colonia Álamo, en la cabecera municipal de Tala, y que conduce a una pequeña localidad identificada como La Joya.

De inmediato, las autoridades municipales dieron parte a la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para iniciar el debido proceso de investigación.

Comunicado emitido por el Ayuntamiento de Tala tras darse a conocer el asesinato de Elsy Michel. Foto: @GobiernoTala

Debido a las huellas de violencia que presentó el frágil cuerpo de Elsy Michel, la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció hoy que su muerte sería investigada bajo el protocolo de feminicidio y anunció que ya ha iniciado con las labores de investigación, las cuales de momento se enfocan en las personas más allegadas a la niña.

"La principal línea de investigación pudiera apuntar sobre alguna persona cercana a la menor, incluyendo al padrastro quien ya se encuentra bajo investigación para determinar si pudiera estar involucrado en estos hechos"

Cita el comunicado que emitió esta mañana la Fiscalía del Estado de Jalisco.

"En las próximas horas una vez que los trabajos avancen la dependencia estatal estará informando a la sociedad jalisciense sobre las investigaciones, así como de posibles líneas de investigación"

Concluyó la corporación policiaca.

Reclamos de justicia

La muerte de Elsy Michel ya ha hecho eco en las redes sociales, en las que aún retumba el abuso sexual del que otra niña de 10 años de edad fue víctima a finales de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Hace unos días una niña de 10 años fue abusada sexualmente en Pto.Vallarta. Hoy una niña de 12 años es encontrada sin vida y con marcas de violencia y abuso sexual en Tala. Me siento impotente, quiero llorar. ¿Qué pasa? Me dueles Jalisco”.

“Elsy de 12 años fue abusada y asesinada, en Tala Jalisco! La violencia de género existe, las injusticias se cometen y los actos atroces continúan. Justifica para Elsy!”

“Tengo 12 años, ayer salí de mi casa en Tala, Jalisco y ya no supieron de mi, organizaron mi búsqueda, horas después me encontraron sin vida cubierta por la maleza, semidesnuda, con huella de violencia y abuso sexual... LO DIGO YO, PORQUE ELSIE YA NO PUEDE!!!!”

“En Jalisco se comenten aprox 6 delitos de abuso sexual infantil AL DÍA ¿Que esperan las autoridades del estado para cambiarlo?”

Son solo algunas de las publicaciones que diferentes usuarias de Twitter han hecho en la red social para manifestar su inconformidad ante los delitos cometidos en contra de menores de edad.

