Maternidad asistida, con más de 15 casos

De quince a veinte son los casos de maternidad asistida que se tienen registrados en la entidad, desde que fuera aprobada en 2013, señaló el magistrado Raymundo Gámez Perea. El especialista en derecho familiar comentó que todos corresponden a parejas heterosexuales, aunque recalcó que en Sinaloa las parejas homoparentales también podrían recurrir a este método.

El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia indicó que la maternidad subrogada ha aumentado considerablemente en la entidad en los últimos años, ya que en 2015 apenas se tenían registrados dos casos, y actualmente existen de quince a veinte, pero eso no implica que en el estado haya turismo reproductivo o exista una industria de maternidad subrogada: «Sinaloa no es ni se ha convertido, como algunos colectivos dicen, en Tailandia, donde es un desorden, donde hay todo un aparato ilegal. Nosotros aquí tenemos orden, con quince artículos en el Código Civil, todo bien organizado. Aquí (la maternidad subrogada) ya la tenemos controlada, ya la tenemos regulada. No ha habido ningún conflicto. La maternidad no es un cheque en blanco. No puede una artista o persona anteponer su atractivo físico para acudir a esta modalidad, hay una serie de requisitos», sentenció el magistrado de la Sala de lo Familiar.

Críticas a la ley

Raymundo Gámez Perea sostuvo que la ley vigente en el estado debe ser más incluyente, «pues al establecer que sea mexicano por nacimiento, es una violación al artículo primero constitucional; hay un principio de igualdad, y abajo dice “queda prohibido discriminar por razón de género, edad, nacionalidad”, y, entonces, si alguien viene de Polonia, no le puedes prohibir la maternidad subrogada porque violentarías el artículo primero constitucional. Esa limitación choca con el artículo primero constitucional».

También puntualizó que en Sinaloa una sola persona puede recurrir a la maternidad subrogada: «Nosotros decimos que la madre subrogada tiene que entregar el producto a la persona o encargante, no necesariamente a la pareja heterosexual. La ley no dice, no califica, y por supuesto que puede».

El magistrado señaló que hace falta socializarla para que se dejen de estigmatizar este tipo de prácticas: «La maternidad subrogada consiste en una mujer ayudando a otra mujer, eso es, y para eso están las técnicas de biotecnología, y todos tenemos derecho a aprovechar los beneficios que la ley y la tecnología nos proveen».

Finalmente, destacó que incluso una mujer de 50 años que desea ser mamá puede acudir a este método de concepción.