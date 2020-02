Matrimonio igualitario es frenado en Sonora

Hermosillo.-Debido a la ausencia de seis diputados, las comisiones del Congreso de Sonora no pudieron dictaminar la iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este martes, 12 legisladores estaban convocados a la sesión de las comisiones de Igualdad de Género y de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, no se alcanzó el quórum.

"No se completó el quórum, por esa razón no se llevó a cabo el trabajo para su dictaminación", explicó la legisladora de Morena Yumiko Palomares, autora de la iniciativa.

La diputada afirmó que pedirá a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Alicia Gaytán, que se convoque nuevamente a la sesión.

Dijo que cuando entregó su iniciativa a cada uno de los diputados ninguno hizo alguna observación.

"No hicieron ninguna aclaración, observación o aportación respecto a la iniciativa, si hay artículos que le hacen ruido, o quieren hacer un cambio o aportar algo, siempre y cuando no me cambien la esencia del matrimonio igualitario, yo siempre lo he dicho que estoy abierta", comentó.

Estos diputados que no asisitieron ahora a lo mejor hay algo que no les parece, me voy a sentar con ellos, que me digan qué, y si se puede cambiar el articulado se cambia".

Los diputados que no asistieron son Luis Armando Alcalá, del PRI; Alejandra López Noriega, del PAN; Magdalena Uribe Peña, del PT; Carlos Navarrete Aguirre y Leticia Calderón Fuentes, del Partido Encuentro Social (PES), y Javier Duarte, de Nueva Alianza.

A la sala del Congreso del Estado arribaron varios activistas de la comunidad LGBT+, así como algunos grupos religiosos, lo que detonó un enfrentamiento verbal.

"Derechos humanos para todas las personas, todos somos personas, todos somos hijos de Dios como ustedes dicen", dijo uno de los defensores de la iniciativa.

Víctor Parcillas, coordinador del Movimiento Poder Sonora, celebró que no se haya dictaminado la iniciativa.

"Nos dimos a la tarea de venir al Congreso y dar nuestra opinión y decir por qué nosotros respetamos y amamos la familia natural", expresó.

"Esas personas que actualmente quieren hacer una unión, ellos ya pueden hacer esa unión, tienen derecho a servicios médicos, a heredar algo, tienen derecho a todo, a lo único que no tienen derecho es a una adopción, ese es el fin que busca esta iniciativa y por eso nosotros nos oponemos totalmente".