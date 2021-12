Matrimonio igualitario es un “golpe infame a la naturaleza”, estalla iglesia contra Guanajuato

León, Guanajuato.- Autoridades eclesiásticas mostraron su disgustó por la reciente decisión del gobierno de Guanajuato de reconocer el derecho a contraer matrimonio para las personas de la comunidad LGBT+.

A través de un comunicado, la Pastoral de Educación y Cultura de la Provincia Eclesiástica del Bajío, Diócesis de León, Irapuato, Querétaro y Celaya, lamentó el reconocimiento del Gobierno de Guanajuato por el matrimonio igualitario y el derecho a la no discriminación por orientación sexual.

“Es un hecho que da para muchas conclusiones lamentables, de las cuales enumeramos tres: una, el Gobierno está olvidando que la naturaleza no se cambia con dictámenes. Otra, queda en claro que hoy se trabaja más en pro de los que hacen más ruido y no por el bien verdadero de la humanidad. Y una tercera, quedan más que exhibidos nuestros legisladores al no poder darle una figura legal a la vida en común que llevan algunas parejas con tendencia sexual del mismo sexo”, se lee en el comunicado

El pasado 20 de diciembre la Secretaría de gobierno emitió un dictamen donde se ordenaba a las oficialías del registro civil permitir el matrimonio igualitario, sin que las parejas tuvieran que recurrir a tramitar amparos.

Sin embargo, para la arquidiócesis, el matrimonio sólo debería estar integrado por un hombre y una mujer como lo dicta la naturaleza.

El dictamen “se puede calificar como un golpe infame a la naturaleza del matrimonio. Pues, ¿cómo se puede dar el reconocimiento de matrimonio a una convivencia entre personas del mismo sexo, donde no se tienen las condiciones naturales para responder a las tareas propias que le corresponden a una institución que emana de la naturaleza misma del ser humano?”

Además, se manifestó que, si entre dos personas del mismo sexo no hay posibilidades de reproducción, no se le puede llamar matrimonio.

“Si la relación entre la pareja no es fecunda y, además, no puede ser complementaria porque no hay una estructuración natural a nivel físico, emocional y racional ¿en base a qué se le puede dar el reconocimiento como matrimonio?”

Al respecto, el escrito presiona a diputados panistas y los acusa de no haber hecho lo necesario para defender la institución tradicional de la familia.

“Ante esta determinación del estado, caben preguntas como: ¿dónde está la voz y el trabajo de los diputados que anduvieron pidiendo el voto con la bandera de proclamarse pro-familia y pro- vida?, ¿o se van a alinear a las aberraciones contra la institución que más beneficio le ha ofrecido a la humanidad, como es el matrimonio monogámico, fundamentado en el amor personal entre el hombre y la mujer? “señala.