Max, el perro que vende cupcakes para pagar su quimioterapia

Sonora.- Max, un perro Husky vende cupcakes junto a su dueña Yoselín Macías en Hermosillo, Sonora, todo con fin de recaudar fondos para costear su tratamiento de quimioterapia.

Max es un perro que fue rescatado por Yoselin, pues sus dueños anteriores lo abandonaron luego de detectar que estaba desarrollando diferentes tumores en su cuerpo.

La joven de 24 años, llevó a Max a su casa para tratar de ayudar, sin embargo al no verse con los medios suficientes para atender al can, decidió vender cupcakes para poder solventar el tratamiento de Max.

“Va a ocupar quimioterapias para desbaratarle todas las bolas, pero lo que el doctor no me ha dicho es qué tipo de quimios porque a lo que me dijo es que la neoplasia son células malignas que salen en el cuerpo y hacen tumor o se hacen masas, me dijo", declaró para un medio local.

Yoselin ha instalado su modesto puesto en los fines de semana en la catedral de Hermosillo, además de pedir ayuda a sus amigos de Facebook, quienes se han mostrado muy dispuestos a ayudarla con su causa y dar una mejor calidad de vida a Max.

Max a recibido alimentos, vitaminas y medicinas a través de donadores, así como ayuda monetaria para completar sus tratamientos. En los próximos días recibirá un diagnóstico para determinarr el tipo de tratamiento que recibirá.