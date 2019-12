Me apoya la sociedad: candidato a presidente de la CEDH Michoacán

Michoacán.- Luis Ventura de la Rosa Ozoco es uno de los tres aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, se considera el mejor candidato y tras el "fraude" comedito en las votaciones del domingo pasado en el Congreso del Estado, se declara listo para la nueva contienda que se llevará a cabo este miércoles 18 de diciembre en punto de las 10:00 horas.

Cabe aclarar que mañana se repetirá únicamente la segunda vuelta de votaciones de los aspirantes a la presidencia de la CEDH de Michoacán, debido a que fue en esta donde aparecieron cuatro votos de más (44), cuando únicamente son 40 diputados los que votan para elegir a quien ocupará el cargo de Ombudsman en Michoacán por los siguientes cuatro años.

Los resultados de la primer vuelta de votaciones son los siguientes: Luis Ventura de la Rosa Orozco, 2 votos; Marco Antonio Tinoco Álvarez, 13 votos; Elvia Higuera Pérez, 24 votos; y Gerardo Hernández, un voto, el cual fue declarado nulo debido a que esta persona no está en la terna.

Luis Ventura de la Rosa Orozco dijo ser licenciado en Derecho, tener una maestría en derecho constitucional, una maestría en desarrollo humano, un diplomado en humanidades y un diplomado en sustentabilidad y negocios inclusivos.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE HAS PROPUESTO TRABAJAR DE SER PRESIDENTE DE LA CEDH? Yo soy una persona con discapacidad motriz, entonces esta es la agenda que nosotros venimos posicionando, el tema de la inclusión y de los derechos humanos. Además, tengo buena relación con grupos sociales: LGBTTI, comunidades de sordos, indígenas. Estamos poniendo en el mapa muchos temas que a la clase política le está costando trabajo analizar y entender el impacto que hay para que estas comunidades estén representadas.

¿TE CONSIDERAS EL MEJOR CANDIDATO? (Por mi condición) por supuesto que me considero un mejor candidato que ellos. El récord de vida que nosotros tenemos percibimos las circunstancias de manera distinta. Ahorita se está viendo el tema superpolitizado. Yo sabía a lo que venía, lo que era, pero nosotros estamos con una propuesta ciudadana.

¿CREES QUE EXISTA FAVORITISMO EN TORNO A ALGÚN CANDIDATO? Desde que fue la convocatoria dos no cumplieron con requisitos básicos y los dejaron fuera. Después otros no enviaron su carta de no antecedentes no penales, nadamas hicieron un escrito bajo protesta de decir verdad, y les dieron tiempo para que la presentaran. Esto ya quedó atrás, pero si es importante señalar que (yo) no cuento con el respaldo de algún partido político en cascada, que es lo que se ve en el caso de Elvia Higuera quien es la que viene apoyada por Morena”.

TÚ, ¿POR QUIÉN TE SIENTES APOYADO? A nosotros nos respalda la ciudanía. He recibido el apoyo de la misma sociedad, el domingo estaban afuera, había organizaciones civiles y esto marca una diferencia muy marcada con los otros perfiles que vienen respaldados por Morena, el PRD y otros grupos. Con esto vimos que realmente nos marcó una desventaja. Pero aunque hayan sido 2 y luego 8 votos, son votos genuinos.

¿QUÉ OPINIÓN TIENES RESPECTO A LOS OTROS CANDIDATOS? Esta elección lo que está generalizando es polarizar. Ella (ELvia) dice que la atacan porque es mujer y ¡no es así! Entonces yo diría me atacan a mí porque tengo una discapacidad o atacan a Marco porque es blanco. Se está cayendo en victimismo y la gente tiene derecho a expresarse y sobretodo en algo tan sensible como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no podemos estar descalificando a las personas aunque no nos parezca lo que dicen y eso se vio porque la gente estaba ahí afuera protestando.

¿QUÉ LES MANDAS DECIR A LOS DIPUTADOS QUE MAÑANA VOTARÁN POR EL NUEVO DIRIGENTE DE LA CEDH? Que nosotros hemos demostrado en este proceso ser un candidato limpio, honesto. Yo no escondo nada, no nos hemos visto envueltos en escándalos, somos gente transparente. Yo lo que pretendo es presidir una comisión incluyente, de puertas abiertas, dinámica, que salga al estado, que realmente de la oportunidad a que esto pueda cambiar, porque sino los derechos humanos se van a seguir administrando y eso no beneficia a nadie.

Cabe destacar que EL DEBATE buscó a los tres aspirantes, sin embargo, sólo Luis Ventura de la Rosa Orozco y Elvia Higuera Pérez respondieron a la invitación a una entrevista. No obstante, quedamos a espera de la respuesta del candidato Marco Antonio Tinoco Álvarez.