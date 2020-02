Me daba miedo pensar que yo traería el coronavirus a México: estudiante

México.- Cuando tenía 17 años, Liz Anel Bernal predijo su futuro, o al menos así lo piensa. En ese momento, le dijo a su padre que algún día estudiaría en el extranjero idiomas o alguna otra carrera, y once años después lo logró.

Resultó seleccionada por el Gobierno de Guanajuato para cursar la Maestría en Turismo en la Universidad Internacional de Heilongjiang, ubicada en la ciudad de Harbin, China, con todos los gastos pagados.

Lo que nunca se imaginó es que ese sueño convertido en realidad se transformaría en una espiral de incertidumbre, que comenzó cuando tuvo que adaptarse a un país ubicado a más de 12 mil 818 kilómetros de distancia, hasta prácticamente de emergencia regresar a México para evitar ser contagiada de coronavirus: «Me daba miedo pensar que fuera yo quien trajera a mi país ese virus», contó Liz en entrevista para El DEBATE.

Al llegar a México fue sometida por la Secretaría de Salud de Guanajuato a una cuarentena de 16 días, y pasó la prueba.

Psicosis por coronavirus

Liz Anel Bernal mencionó que al principio de la epidemia se encontraba tranquila, incluso amigos chinos le dijeron que el Gobierno del país asiático había superado peores situaciones, y tenía la tecnología y la capacidad.

La mayoría de sus actividades se dieron dentro de la Universidad. Foto: cortesía Liz Anel Bernal

Días antes del 4 de febrero, la fecha del Año Nuevo chino, algunos alumnos salieron de vacaciones, y todos comenzaron a regresar a sus países. Para los que se quedaron, incluida ella, la institución había organizado que familias chinas los invitaran a comer o a cenar y a festejar el Año Nuevo con ellos de manera tradicional.

Entonces, ante los protocolos de prevención, se canceló el programa, y la maestra les empezó a pedir las temperaturas y los síntomas. Además, el personal del edificio donde vivía o donde estaban viviendo les dijo que no podrían salir, a menos que fuera con cubrebocas.

«Fue así de tener hasta psicosis. Dios, ¿dónde estamos?, ¿qué va a pasar?, y entonces, antes de regresar de China, estuvimos dos semanas allá prácticamente en cuarentena, monitoreadas de la temperatura, y salíamos solo una vez al mercado por víveres, porque regularmente los comprábamos para dos semanas, y ahí teníamos todo».

Después de eso, el Gobierno de Guanajuato y el programa Educafin decidieron sacarla de China junto con otra compañera. Tuvo que volar de Having a Pekín; de Pekín a Corea; y de Corea a México, hasta llegar a León, Guanajuato, el pasado primero de febrero.

Desde que salió del edificio de su universidad en Having, las autoridades chinas tomaron su temperatura. El aeropuerto tenía el primer filtro con una cámara termográfica, había muchísima gente con trajes blancos desde la cabeza hasta los pies, cubrebocas y lentes haciendo su trabajo. Si veían que alguno de los viajeros tenía un síntoma o lo que fuera, lo retenían, y ya no lo dejaban pasar.

«El primer temor fue que nos diera algo en el transcurso que hiciera que no saliéramos o que realmente nos pudiéramos traer algo. Todos los filtros de verdad fueron muy pesados, desde el primer aeropuerto y de otro tipo de máquinas que escaneaban todo tu cuerpo, en Corea, doctores en todos lados, checaban tus cosas minuciosamente», expuso.

Si bien lo que les preocupaba era salir sin coronavirus de China y pasar todos los filtros, llegando a la Ciudad de México la incertidumbre se incrementó luego de que no fueron revisados ni ellos ni las otras personas del vuelo que venía desde Corea.

Fue hasta su llegada a Guanajuato cuando las autoridades los remitieron a catorce días de aislamiento en sus casas para descartar cualquier contagio, y, a pesar de que no mostró ningún síntoma, la Secretaría de Salud en la entidad decidió que permaneciera 16 días en aislamiento.

Durante los días de cuarentena, señaló que no fue tan complicado, ya que podía tener contacto con familia y prácticamente había estado dos semanas en cuarentena en la Universidad de China.

En su caso, el apoyo para la beca corrió al 100 por ciento por parte del Gobierno guanajuatense: las colegiaturas, los libros, la manutención en todos los aspectos, el internet del celular, el trámite de la visa y los vuelos.

El gobernador de Guanajuato fue a la primera persona que Liz vio luego de dejar la cuarentena. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la recibió en su oficina del Palacio de Gobierno, y platicaron sobre la experiencia. Se le dio la seguridad de que tendrán el apoyo para regresar a China una vez que la Universidad y el país lo consideren conveniente.

Estudios en China

Pero terminar viviendo cinco meses en China como estudiante fue un proceso que comenzó Liz Anel Bernal en septiembre del 2019. Educafin (Instituto de Financiamiento e Información para la Educación), que es un organismo descentralizado de Gobierno del Estado de Guanajuato, publicó una convocatoria para estudiar maestrías en China; las profesoras del Instituto Tecnológico de León la promovieron y la animaron para que se enlistara.

«El proceso fue muy rápido. Los resultados nos los dieron un mes antes para entrar. La escuela retrasó las cartas de aceptación que sirven para solicitar la visa china. Estábamos en espera, y sabíamos que las clases iban a iniciar el 2 de septiembre del 2019. Entonces, nos dicen dos semanas antes cuándo tenemos que estar en China. Estaba trabajando en el Instituto Municipal de la Juventud, tenía que dejar todo. Fue muy rápido», expuso.

Durante cinco meses estudió mandarín en la Universidad de Heilongjiang. Foto: cortesía Liz Anel Bernal

Llegando a China, prácticamente la recibió otro mundo. En la ciudad de Having, las cosas se complicaron un poco, puesto que nadie las recogió como estaba planeado, y no contaba con internet para pedir ayuda. Finalmente, otros compañeros mexicanos las auxiliaron, y en la Universidad la recibieron compañeros rusos.

Se instaló en una habitación con espacios muy cómodos, televisión, frigobar, dos camas, cada una con su escritorio y un baño con tina.

Pero el impacto fue tal, que en su segunda noche no pudo evitar dormir llorando: «Por el hecho de tener la sensación de que es una experiencia nueva, me ganó el sentimiento de pensar que estaba al otro lado del mundo y no saber si fue la decisión correcta en ese momento, la mejor decisión, que si realmente quería estar ahí en China, cuando me imaginaba nunca pensé en China, a lo mejor en Estados Unidos o en Canadá, pero sí cambié esa imagen de lo que creía». Además, ese día, aunque traían su tarjeta, no contaban con moneda china, y se quedó sin comer.

Conforme transcurrieron los días, las clases tomaron su curso. Liz Anel Bernal dijo que el sistema educativo chino resultó ser totalmente diferente al de México: «Empezamos tranquilo, y a partir de la segunda semana fue que treinta palabras diarias te tienes que aprender, tanto en carácter, que son las figuras, el pinyin y aparte el significado, entonces cada palabra para mí se compone por tres partes. De treinta palabras que vienen en la lección, son noventa en total; en las clases todos los días nos preguntaban, nos ponían lápices en la boca. La verdad es que el proceso sí ha sido complicado, porque te exigen demasiado, y eso es bueno», mencionó.

En las aulas de estudio se daban momentos de prácticas extras y convivencia con alumnos de otros países. Foto: cortesía Liz Anel Bernal

Destacó la importancia de que para poder seguir con la beca deben obtener un 90 por ciento de calificación, de lo contrario se rompe el convenio.

Monitoreo en Sinaloa

Afortunadamente, no solo Liz salió de cuarentena victoriosa, también su compañero José Ángel Martínez Ponce, con quien este medio platicó hace unas semanas [https://bit.ly/2I1lPfc].

«Todo perfecto hasta el momento; y con respecto al monitoreo también ya todo terminó. Nos dieron de alta en cuanto al monitoreo la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato», dijo el joven a EL DEBATE.

Martínez Ponce resultó seleccionado por el Gobierno de Guanajuato para una beca educativa en la Universidad de Tianjín, donde esperaría aprender el idioma por un año y posteriormente cursar una maestría.

En el caso de David González Sierra, de Culiacán; Hernán Sotero Carrillo y Fernando Hernández Guízar, de Elota, los sinaloenses que estuvieron también en China como estudiantes beneficiarios del programa China Campus Network y regresaron al estado para evitar su contagio de coronavirus, compartieron a este medio que ninguno tuvo problemas de salud en su monitoreo de 16 días acompañados por la Secretaría de Salud.

El joven Fernando Hernández Guízar dijo en entrevista para EL DEBATE que afortunadamente ya se encontraban realizando actividades normales, y todo había pasado sin indicios de coronavirus.

La enfermedad que parecía entonces misteriosa, Covid-19, se comenzó a propagar en Wuhan durante diciembre pasado, y hasta hora ha infectado a 80 mil 382 personas y acabado con la vida de 2 mil 710 personas en todo el mundo. Tan solo en el país asiático, 2 mil 663 personas han fallecido; y se han infectado 77 mil 658. Entre los países con mayor incidencia del virus se encuentra Corea del Sur, con 977 contagios; seguido de Italia, con 322; y Japón, con 159 casos, informaron autoridades de Gobierno.

«No podemos discriminar»: AMLO, sobre crucero con posible caso de coronavirus

El crucero MSC Maravigilia, que fue rechazado en Jamaica por temor a coronavirus, atracó en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia matutina que se permitió el atraco en Cozumel, Quintana Roo, debido a que no se puede actuar con discriminación, y descartó que exista algún caso de coronavirus a bordo: «Se les negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México», refirió.

El mandatario señaló que no se ha detectado ningún caso de Covid-19 a bordo de la embarcación, y que si llega a suceder, será atendido: «Si se detectara algún caso, se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos que se cumplen», apuntó.

En un comunicado, la compañía del crucero aseguró que el tripulante enfermo dio positivo, pero en influenza A, y está estable.