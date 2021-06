"Me decía te voy a cortar en pedacitos... soy así porque te amo": víctima de intento de feminicidio

Coahuila.- La violencia contra las mujeres se ha hecho más visible en los últimos años, Ana María, una joven de Saltillo, narró como pudo ser una víctima de feminicidio, ella fue golpeada, abusada sexualmente y amenazada por su expareja, un hombre 13 años mayor que ella.

Ana María de 18 años contó cómo su expareja, de nombre Roberto, la agredió físicamente y mentalmente ya que se negó a volver con él, la joven escribió en sus redes sociales que su expareja se puso "como loco" y la comenzó a golpear.

Me tiró al suelo y comenzó a golpearme, yo ya no tenía fuerzas para defenderme, luego tomó un cuchillo y me lo puso en el cuello", relató Ana María.