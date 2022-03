"Me está rompiendo el corazón", madre entrega a su hijo que participó en riña Querétaro-Atlas

Querétaro.- Una madre decidió entregar a su hijo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro ya que este participó en la riña durante el partido de fútbol de Gallos Blancos contra Atlas en el estadio La Corregidora, en Querétaro.

Por medio de un video que subió la Fiscalía de Querétaro en su cuenta de Twitter, una madre cuenta cómo decidió ir a entregar a su hijo a las autoridades tras participar en la riña del partido Gallos Blancos contra Atlas el pasado 5 de marzo.

La madre de familia comentó que los policías fueron a catear su casa cuando su hijo no estaba, al no encontrarlo le dijeron que lo entregaran para bien de él, por lo que ella decidió hacerlo.

"Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba en mi casa. Pues me dijeron que, los policías, me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros."

Antes de entregar a su hijo a las autoridades, ella habló con él "yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así y así. Vámonos. Te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada. Lo aceptó todo. Me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo.".

Con lágrimas en los ojos, la madre de familia dijo que se sentía triste, aún así pidió que cualquier persona que tenga información sobre los hechos en el estadio La Corregidora las haga llegar a las autoridades.

"Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, no hay de otra. Aquí estoy y estoy con él... Ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí, para nuestros hijos o hijos propios de las personas que a lo mejor están aquí, pues que se acercaran, como lo hice yo ", mencionó la madre en el video.

Hasta el momento, seis personas han sido vinculadas a proceso en Querétaro por los hechos ocurridos en el juego de Los Gallos Blancos vs Atlas.