Me jugué la vida por Michoacán y no le temo a la persecución política: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán.- En su Sexto Informe de Gobierno, Silvano Aureoles Conejo reiteró que no le teme a la persecución política que pudiera generar la denuncia que realizó por la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones de Michoacán.

A uno días de culminar su responsabilidad constitucional, el mandatario michoacano dio a conocer su último informe de gobierno, donde insinuó que el gobierno federal utilizará diversas herramientas en venganza por las denuncias que realizó en contra de la supuesta inervación del crimen organizado en Michoacán, el pasado 06 de julio.

"Porque es el sello del gobierno federal, a pesar de que el presidente repite de manera reiterada que lo suyo no es la venganza, los hechos dicen todo lo contrario, como en las peores dictaduras, a quienes piensan diferente se les persigue, se les encarcela, se les construye carpetas de investigación y se les hostiga utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República".

Aureoles Conejo aprovechó para expresar que se va seguro de su aportación a la viabilidad y gobernabilidad del estado, confiado en que Michoacán se encuentra mucho mejor, luego de que se jugara la vida por ello en estos seis años, por lo que no le teme a ser perseguido.

"Casi puedo dar por hecho lo que muchos me han dicho a mi paso por esta ruta, quienes usan el poder para perseguir y silenciar, vendrán por mí. No le temo a la persecución política, esa es la peor herramienta de quienes hoy gobiernan, con ella le ponen el verdadero rostro a su nuevo régimen, porque son la contradicción viva de lo que juraron combatir. No les tengo miedo, no me esconderé, sepan desde ahora que daremos la batalla por México", dijo en través de sus redes sociales.

Finalmente, el perredista aseguró que, luego de su gobierno, seguirá luchando por la vida, la paz la libertad y la justicia.