“Me pateó, me ahorcó, me escupió en la cara”, denuncian al moreliano Marco Beltrán, peleador de la UFC

Morelia, Michoacán.- La tarde del pasado miércoles, una mujer exhibió públicamente el daño físico y psicológico que sufrió a cargo del peleador Marco Beltrán, originario de Morelia, Michoacán.

Se trata de Melissa Rivera, expareja del peleador profesional de la Lux Fight League, quien denunció a través de Instagram la serie de maltratados de las que ha sido víctima.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ya no me voy a quedar callada, quiero que se sepa la persona que en realidad es Marco Beltrán (…) Yo no quería hacer las cosas públicas, pero él me orilló a tener que hacerlo.", publicó en una foto mostrando una pierna moreteada.

“Él me agredía física y psicológicamente todo el tiempo (…) me pateó, me empujó, me aventó al piso, me jalo el cabello, me ahorcó, me escupió en la cara, me rompió muchas cosas, me pegó…”, relató a través de su cuenta @laprincesa_sayajin.

Lee más: ¡Histórico! Jalisco logra la primera adopción lesbomaternal

Además, aseveró que cuando a Beltrán se le señalaban los abusos cometidos, él los negaba, “cuando yo le decía ‘¿estás consciente de que me pegaste?’ Me decía: ‘no, no te pegué porque si yo te pegara ya estarías muerta de un golpe’”.

Lee más: Feminicidio en León, Guanajuato; asesinan a tiros a mujer

La joven también destacó la celotipia de quien fuera su pareja, pues, aseguró, cualquier cosa ser pretexto para señalarla de manera ofensiva.

"Siempre me decía puta solo por voltear a ver a un wey en la calle por que existía, me decía puta por contestarle a un viejito, por que mis amigos me llamaban, porque quería ir a una fiesta, porque iba sola a hacer ejercicio por todo era puta y zorra etc”.

El peleador ya cuenta con una denuncia ante las autoridades, así lo dijo la también artista de uñas, “él ya tiene una denuncia de mi parte porque temo por mi vida, temo porque algo me pueda hacer y quiero que se sepa por si algo me pasa quede en manos de Marco Beltrán".

Finalmente, la joven lamentó los problemas que tuvieron debido a la propia inseguridad del luchador: "Lastima que todos los problemas que tuvimos fueron por sus inseguridades, por inventarse cosas en su cabeza que no pasaban, el jura que yo estoy loca" .

"El hablo con un psicólogo y le dijo que tenía que ir al psiquiatra, que literalmente tiene un trastorno que sufren las personas que se dedican a deportes de contacto físico y que tenia que estar medicado, obviamente jamás quiso ir", destacó.

"Solo no quiero que esto le pase a alguien más, obviamente él tendrá su versión de que yo soy la loca, que le rompí cosas, que lo lastime y acepto que lo que hice fue defendiéndome de él!, es una persona peligrosa siendo peleador profesional de MMA", concluyó.

Al respecto, Lux Fight League condenó cualquier tipo de violencia hacia las mujeres e indicó que la liga tomará acciones basado en la respuesta de las autoridades correspondientes que llevarán el caso de Beltrán, a través de un comunicado.

Mujer huye luego de que su pareja le propusiera matrimonio

Síguenos en